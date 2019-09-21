Ünlü Youtuber'ı taklit eden genç kız hayatını kaybetti!

Çin'in ünlü Youtuber'larından biri olan MS Yeah, paylaştığı bir videoda teneke içecek kutusunda mısır patlattı. MS Yeah'ın pişirme tekniğini denemek isteyen 12 ve 14 yaşındaki iki kız,aynı tekniği yapmaya çalışırken bir patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda 14 yaşındaki Zhezhe isimli kız vücudundaki yanıklar nedeni ile hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Ziaoyu'nun vücudunda ise ciddi yanıklar oluştu.

Ziaoyu'nun vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle doktorlar, estetik ameliyata ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Ortaya çıkan olay sonrasında MS Yeah'ın temsilcisi, kızların ailesi ile görüştü ve ailelere bir miktar para ödemeyi kabul etti. Ayrıca 12 yaşındaki Ziaoyu'nun hastane masraflarını da karşılayacağını belirtti.

Gerçek ismi Zhou Xiao Hui olan Ms Yeah, Weibo üzerinden “Hayatımın en karanlık günü” ismi altında bir yazı paylaştı. Ms Yeah ilginç yemek pişirme teknikleri ile ilgili, 7 milyon takipçili bir Youtube kanalına sahip.