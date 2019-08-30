30.08.2019 - 09:49
Spor ayakkabılar da akıllandı
Spor giyim markası Nike'ın geliştirdiği ayakkabılar giyilebilir teknolojide yeni bir boyutun habercisi. Otomatik bağcıklı Huarache, görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Bağcıklar otomatik sistem sayesinde kendiliğinden sizin müdahaleniz olmadan sıkılabiliyor.
Nike, giyilebilir teknolojide çığır açacak bir modelini tanıttı. Huarache adını taşıyan ayakkabının bağcıkları otomatik olarak bağlanabiliyor. Kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan bağlanabilen bağcıklar bu açıdan bir ilk anlamına geliyor.
Apple Watch aracılığıyla kontrol edilebilen ayakkabılar istenildiğinde daha sıkı ya da daha gevşek bir şekilde bağlanabiliyor. Siri üzerinden komutla da ayarlanabilen ayakkabı, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Huarache ayakkabıların Amerika'da 350 dolara satışa çıkarılacağı açıklandı.