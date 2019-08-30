Spor ayakkabılar da akıllandı

Nike, giyilebilir teknolojide çığır açacak bir modelini tanıttı. Huarache adını taşıyan ayakkabının bağcıkları otomatik olarak bağlanabiliyor. Kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan bağlanabilen bağcıklar bu açıdan bir ilk anlamına geliyor.

Apple Watch aracılığıyla kontrol edilebilen ayakkabılar istenildiğinde daha sıkı ya da daha gevşek bir şekilde bağlanabiliyor. Siri üzerinden komutla da ayarlanabilen ayakkabı, tasarımıyla da dikkat çekiyor. Huarache ayakkabıların Amerika'da 350 dolara satışa çıkarılacağı açıklandı.