2019'un en kötü şifreleri belli oldu!

Sanal dünya üzerinde birden fazla yere kayıt olduğumuz için, bir süür şifremiz oluyor. Kart şifresi, banka şifresi, telefon, sosyal medya derken uzayıp gidiyor. Bir yerden sonra her yere farklı şifre koyduğumuz için bu şifreleri unutmaya başlıyoruz ve daha kolay akılda kalıcı şifreler kullanmaya başlıyoruz.

2019'un en kötü şifreleri

Aslında yaptığımız şey yanlış. Çünkü neredeyse her bilgimiz sanal ortamda bulunuyor ve kötü niyetli kimseler bunları çalıp kullanabiliyor. 2019 yılının en kötü şifreleri belirlendi. Bakalım bu şifrelerden birini kullanıyor musunuz?

Siber güvenlik şirketi Splashdata'nın ortaya çıkardığı 2019'un en kötü şifreleri;