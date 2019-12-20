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    20.12.2019 - 10:59 |

    2019'un en kötü şifreleri belli oldu!

    Sanal ortamda birbirinden farklı şifrelere ihtiyaç duyuyoruz. Birden çok yere üye olduğumuz için, bazen birden fazla şifreye ihtiyacımız oluyor ve bu nedenle de bu şifreleri kolay seçebiliyoruz. Aslında bu yaptığımız yanlış bir şey. 2019 yılında kullandığımız en kolay şifreler ortaya çıktı.

    2019'un en kötü şifreleri belli oldu!

    Sanal dünya üzerinde birden fazla yere kayıt olduğumuz için, bir süür şifremiz oluyor. Kart şifresi, banka şifresi, telefon, sosyal medya derken uzayıp gidiyor. Bir yerden sonra her yere farklı şifre koyduğumuz için bu şifreleri unutmaya başlıyoruz ve daha kolay akılda kalıcı şifreler kullanmaya başlıyoruz.

    2019'un en kötü şifreleri

    Aslında yaptığımız şey yanlış. Çünkü neredeyse her bilgimiz sanal ortamda bulunuyor ve kötü niyetli kimseler bunları çalıp kullanabiliyor. 2019 yılının en kötü şifreleri belirlendi. Bakalım bu şifrelerden birini kullanıyor musunuz?

    Siber güvenlik şirketi Splashdata'nın ortaya çıkardığı 2019'un en kötü şifreleri;

    1. 123456
    2. 123456789
    3. qwerty
    4. 1234567
    5. 12345678
    6. 12345
    7. 111111
    8. 123123
    9. abc123
    10. qwerty123
    11. 1q2w3e4r
    12. admin
    13. qwertyuiop
    14. 654321
    15. 555555
    16. 7777777
    17. 888888
    18. 123qwe
    19. 666666
    20. 1qaz2wsx
    21. 333333
    22. liverpool
    23. 777777
    24. 1q2w3e4r5t
    25. !@#$%^&*
    26. aa123456
    27. 987654321
    28. zxcvbnm
    29. passw0rd
    30. 121212

     

     

     

      Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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