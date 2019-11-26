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    HaberlerTeknoloji Haberleri Haberleri70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesi
    26.11.2019 - 17:27 |

    70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesi

    Sony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?

    70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesi

    Sony markasının son zamanlarda fotoğraf makinelerine gösterdiği önemin büyük bir başarısı olarak çoğu fotoğrafçının Sony'e geçtiğini söyleyebiliriz. Henüz Türkiye'de piyasaya sunulmayan Sony a9 II'yi inceledik. Üzerindeki f2.8 70'e 200'lük mercek ile birlikte toplamda 70 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olan Sony a9 II fiyatını hakkediyor mu? İşte Sonu a9 II'nin teknik özellikleri, fiyatı ve kullanım detayları Milliyet Teknoloji'de!

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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