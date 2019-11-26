70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesi

Sony markasının son zamanlarda fotoğraf makinelerine gösterdiği önemin büyük bir başarısı olarak çoğu fotoğrafçının Sony'e geçtiğini söyleyebiliriz. Henüz Türkiye'de piyasaya sunulmayan Sony a9 II'yi inceledik. Üzerindeki f2.8 70'e 200'lük mercek ile birlikte toplamda 70 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olan Sony a9 II fiyatını hakkediyor mu? İşte Sonu a9 II'nin teknik özellikleri, fiyatı ve kullanım detayları Milliyet Teknoloji'de!