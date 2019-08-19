Açık İnovasyon Kampı Urla’da gerçekleşecek

Açık İnovasyon Derneği öncülüğünde çok sayıda paydaş kurum, topluluk ve bireyin işbirliği ile düzenlenen kamp, ölçek olarak Türkiye’deki en kapsamlı, bilim, teknoloji ve tasarım etkinliklerinden biri olmanın yanında, hackathon ve ideathon türlerindeki etkinlikleri de içermesi bakımından dünyadaki en özgün etkinliklerden biri olma özelliğini taşıyor

İlk yıl açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü tarafından gerçekleştirilen HacknBreak: Açık İnovasyon Kampı, geçen yıl Avrupa’dan 3 bakan yardımcısı ve 9 diplomatı ağırladı. Bu yıl yine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda konuk konuşmacı ve katılımcıyı ağırlayacak.

Yoğun katılım talepleri sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, her yaştan girişimci, bilim insanı, sektör profesyoneli, uzman ve mentor, derin teknoloji girişimciliği, bilgi güvenliği, blockchain, yapay zeka, biyoteknoloji, biyomimikri, mimari, tasarım, başarı ve başarısızlık hikayeleri ve daha pek çok konuda eğitim, atölye, konferans ve söyleşide bir araya gelerek, disiplinler arasında bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirecek. Açık inovasyonun araçlarından hackathon, ideathon, datathon tarzında yarışmalar ile, endüstrinin problemlerine topluluk aklı ile çözümler bulunacak. Bunun dışında yeni nesil girişimciler Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı ile buluşarak, kitlesel fonlama, start-up dünyası, iş modeli konularında bilgi sahibi olma ve sormak istedikleri konularla ilgili soru sorma fırsatını yakalayacaklar.

Harita teknolojileri alanının önde gelen firması here.com, geçen sene olduğu gibi bu sene de HacknBreak’te yer alacak ve bir ideathon düzenleyecek. Demirören Teknoloji ve ING, büyük veri uygulamalarını ve verinin iş dünyasındaki önemi ile ilgili deneyimlerini paylaşacaklar. Alanlarında ilerlemek isteyen ve çapraz disiplinli işbirlikleri geliştirmek isteyen Ar-Ge uzmanları, teknoloji transfer ofisi yöneticileri, sektör profesyonelleri de katılımcılar arasında olacak.

Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Hackathonu

HacknBreak’te, Birleşmiş Milletler’in 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konusu başta olmak üzere merkeze alan, Türkiye’nin en geniş katılımlı ve interdisipliner “Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler” ideathonu düzenlenecek.

İdeathon, ulaşım, çevre, kent tarımı, sokak hayvanları, barınma, nitelikli eğitim, gıda ve sağlığa eşit erişim, afet yönetimi gibi konularda, onlarca farklı disiplinden ve farklı deneyimden kişi ve çalışma gruplarının katılımıyla düzenlenecek.



27 Ağustos’ ta başlayacak ideathon 29 Ağustos’ta sona erecek. Ideathonda derece alan projeler İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer büyükşehir belediyesi yönetimleri ve ilgili birimleriyle paylaşılacak.

HacknBreak’te, teknoloji geliştirme, yatırım alma, üretme, pazara açılma, kurum içi ve dışından bilgi, teknoloji transferinin hızlandırılması, ortak girişim ve ticarileştirme gibi kritik önemde konularda, ufuk açıcı bilgi ve deneyim aktarımları da gerçekleşecek.