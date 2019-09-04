Android 10'da büyük hata!

Bir birinden farklı pek çok yenilik ile piyasaya sunulan Android 10, uzun zamandır beklenen karanlık moddesteğini de beraberinde getiriyor. Her ne kadar bu gelişmeler sevindirici olsa da çiçeği burnunda olan işletim sistemi, bazı kullanıcılara sıkıntı çektirmeye şimdiden başladı.

Google forumlarında açılan konulara göre bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra telefonun açılması için 30 dakika kadar beklediklerini belirttiler. Hatta durum o kadar kötü ki, konuyu açan kullanıcılar arasında 6 saat bekleyenler bile var.

Hangi telefonlar Android 10 güncellemesi alacak?

Android 10'da yaşanılan sıkıntının Pixel, Pixel 2, Pixel 3 ve Pixel 3a modellerinde bulunduğunun altını çizelim. Sorunun tek bir cihaz üzerinde yaşanmaması, genel kod dizilimindeki bir hatadan olabileceği şeklindeki dedikoduların önünü araladı.

Bekleme sıkıntısı yaşayan kişilerin deneyebileceği birkaç kısa çözüm yolu var. Google'ın internet sitesinden indirebileceğiniz Android 10 fabrika dosyalarını indirerek bilgisayar üzerinden sıfırdan kurulum yapabilirsiniz. Belirtmemiz gerekiyor ki; bu işlem cihazın içerisindeki bazı dosyaları silebilir.

Bir diğer çözüm ise telefonunuzu kurtarma moduna alarak, Android 9 Pie'ye geri döndürmek. Yani eski işletimizi kullanmaya devam edeceksiniz. Tekrardan Android 10'a geçmeyi deneyecekseniz, verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.