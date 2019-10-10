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    HaberlerAndroidABD Huawei ile anlaşma sağladı!
    10.10.2019 - 12:41 | | Batuhan Dönertaş

    ABD Huawei ile anlaşma sağladı!

    Mayıs ayından beri ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret sorunları nedeniyle, Huawei markası büyük sıkıntılar yaşıyordu. Hatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni piyasaya sunulan Huawei Mate 30 serisinde Google uygulamaları yer almıyordu ve bu durum kullanıcılara kötü bir şekilde yansımıştı. Yeni gelen gelişmelere göre ABD, Huawei'ye ticaret yapabilmesi için izin verdi.

    ABD Huawei ile anlaşma sağladı!

    Mayıs ayında ABD Ticaret Bakanlığı ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle Huawei markasına ticaret yasağı getirmişti. Bu nedenle yeni piyasaya sunulan Mat 30 serisinde hiç bir Google uygulaması da bulunmuyordu. Google uygulaması bulunmayan modellerin, satış anlamında istenilen seviyeye ulaşması çok zor ve bu nedenle Huawei, Çin piyasasına yönelip yeni telefonlar için indirim yapmıştı.

    Huawei Mate 30 teknik özellikleri

    G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump, Huawei ile ABD arasındaki ticari ilişkiye izin vereceğini açıkladı. Bu gelişmeden sonra ABD ile ticaret yapabilmek için 130'dan fazla lisans başvurusu yapıldığını da belirtelim.

    Huawei'den Android açıklaması

    Huawei ile ABD arasındaki gerilim ABD Başkanı Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı açıklamalardan sonra bitmiş gibi görünüyor. Alınan karardan sonra Huawei'nin Mate 30 serisine Google uygulamaları hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

    Kaynak: Huawei Central

      10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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