ABD Huawei ile anlaşma sağladı!

Mayıs ayında ABD Ticaret Bakanlığı ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle Huawei markasına ticaret yasağı getirmişti. Bu nedenle yeni piyasaya sunulan Mat 30 serisinde hiç bir Google uygulaması da bulunmuyordu. Google uygulaması bulunmayan modellerin, satış anlamında istenilen seviyeye ulaşması çok zor ve bu nedenle Huawei, Çin piyasasına yönelip yeni telefonlar için indirim yapmıştı.

Huawei Mate 30 teknik özellikleri

G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump, Huawei ile ABD arasındaki ticari ilişkiye izin vereceğini açıkladı. Bu gelişmeden sonra ABD ile ticaret yapabilmek için 130'dan fazla lisans başvurusu yapıldığını da belirtelim.

Huawei'den Android açıklaması

Huawei ile ABD arasındaki gerilim ABD Başkanı Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı açıklamalardan sonra bitmiş gibi görünüyor. Alınan karardan sonra Huawei'nin Mate 30 serisine Google uygulamaları hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Kaynak: Huawei Central