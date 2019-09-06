Android 10 belleği sömürerek telefonu işlevsiz hale getiriyor!

Google'ın çiçeği burnunda işletim sistemi Android 10 kullanıcılarını çileden çıkarmaya devam ediyor. Reddit kullanıcılarının belirttiği yeni hatada bellek kullanımındaki sıkıntılar ortaya atıldı.

Birçok kullanıcı tarafından anlatılanlara göre, açtığınız uygulamalar uygulama sayısına göre katlanarak bellek tüketmeye başlıyor ve bunun sonunda bellek yeterli gelmediği için uygulamalar otomatik olarak kapatılıyor.

Örnek vererek anlatacak olursak; herhangi bir uygulamayı açınız ve geri tuşuna basarak ana menüye döndünüz diyelim. Normal şartlar altında uygulama arka planda çalışır ancak çok az bir bellek kullanır. Android 10'daki problemde ise ana menüye döndüğünüz zaman uygulama ekranda çalışır vaziyette olduğu gibi bellek tüketmeye devam ediyor.

Bu sorun şu an telefonu yeniden başlatmadığınız takdirde düzelmiyor. Yani açacağınız her uygulama telefonunuza yük bindirecek ve önemli bir işiniz olduğunda arka planda çalıştırırken dikkat etmeniz gerekiyor. Kaydetmediğiniz herhangi bir işiniz varsa otomatik olarak kapanabilir.

Google'a bildirilen bu sorun, Google tarafından önümüzdeki bir yayınla çözme kararı aldık şeklinde cevaplandı.