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    HaberlerAndroidGoogle Play'de bu iki uygulama virüs bulaştırıyor!
    23.09.2019 - 15:08 |

    Google Play'de bu iki uygulama virüs bulaştırıyor!

    Sayısız uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play, arada sırada bazı noktaları gözünden kaçırıyor ve virüslü uygulamaları da kullanıcıların indirmesine imkan tanıyor. İşte şimdi ortaya çıkanlara göre, Google Play'de bulunan iki popüler uygulamanın içinde zarar verebilecek yazılımlar mevcut.

    Google Play'de bu iki uygulama virüs bulaştırıyor!

    Wandera isimli güvenlik firması Google Play üzerinde üreticileri farklı olan fakat, neredeyse aynı olan iki zararlı yazılım keşfetti. Bahsedilen uygulamalar Android 5.1.1 Lollipop yüklü cihazlarda kullanılıyordu.

    Güncel yazılım yüklü olan telefonlarda herhangi bir sıkıntı teşkil etmediklerini de belirtelim.

    Zararlı yazılımlar; Sun Pro Güzellik Kamerası ve Fun Sweet Beauty Selfi Kamerası isimli iki farklı uygulama içerisinde bulundu.

    Sun Pro Güzellik Kamerası, 500 binin üzerinde indirilirken, Fun Sweet Beauty Selfi Kamerası ise 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

    Wandera'nın sunuğu rapor sonrasında bahsi geçen iki uygulama da Google Play'den kaldırıldı.

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