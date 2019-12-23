Huawei Mate 30 Pro Ocak 2020'de resmi olarak Türkiye'de satışa sunulacak!

Mate Serisi’nin son üyesi Mate 30 Pro, ilk bakışta arka panelinde yer alan dairesel kamera yerleşimi ile dikkat çekiyor. HUAWEI Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla devrim niteliğinde bir dörtlü kamera sistemine sahip. SuperSensing Cine Kamera, ileri teknoloji kameralarla rekabet eden çarpıcı fotoğraflar çekebilen bir çift ana kamera sistemi. Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps'de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor. HUAWEI Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde etkileyici ışık duyarlılığıyla düşük ışık koşullarında çarpıcı sonuçlar elde etmek için yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.8MP HUAWEI Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, HUAWEI Mate 30 Serisi'ni akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için tüketiciler için en yetenekli taşınabilir cihaz haline getiriyor. Ön tarafta 3D Derinlik Algılama Kamerası, özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle gelişmiş bokeh efektleri sunuyor.

HUAWEI’nin iletişim teknolojisindeki 32 yıllık uzmanlığından ve tasarım yenilikçiliğindeki 10 yıllık deneyiminin sonucu olan HUAWEI Mate 30 Pro, OLED HUAWEI Horizon Display teknolojisi ile çarpıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Cihazın devrim niteliğindeki entegre dörtlü SuperSensing Cine kamera sistemi, profesyonel görünümlü sonuçlara imza atarken, HUAWEI SuperCharge özelliği ve EMUI10 yazılımı, gelişmiş kullanıcı deneyimi için uzun ömürlü pil sunuyor.

Tasarımda geleceğin izleri

HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 20 Serisinin estetiğini temel alan ve fütüristik bir tasarım sunuyor. Ultra dar çentik tasarımına ve en ince çerçevelere sahip olan HUAWEI Mate 30 Pro, benzersiz, kenardan kenara sürükleyici bir izleme deneyimi sunmak için ekran alanını en üst düzeye çıkaran 88 derecelik eğimli HUAWEI Horizon Ekranına sahip. HUAWEI Mate 30 Pro, yan ses düğmelerini görünmez sanal tuşlarla değiştirmek için Sezgisel Yan Dokunma Etkileşimi özelliğini sunuyor. Bu özellik aynı zamanda kullanıcıların cihazın her iki tarafındaki ses seviyesi tuşunu özelleştirmesini sağlıyor ve HUAWEI Mate 30 Pro'yu tasarımıyla da akıllı bir telefon haline getiriyor.

Kirin 990 ile gücü kalbinde

HUAWEI Mate 30 Pro, şirketin bugüne kadarki en gelişmiş mobil işlemcisi olan HUAWEI Kirin 990 ile sunuldu. Kirin 990, şimdiye kadarki en yüksek performanslı HUAWEI akıllı telefon işlemcisi olarak tanımlanıyor. Bu işlemci, yeni nesil yapay zeka performansı için yeni bir standart belirleyen büyük bir çift çekirdekli NPU ve mikro NPU çekirdeği içeren Da Vinci NPU mimarisini kullanıyor. Kirin 990 aynı zamanda yeni “Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) 5.0 ile destekleniyor, bu da kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda yaptıkları fotoğraf ve video çekimlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

HUAWEI Mate 30 Pro, 4500mAh değerinde güçlü bir bataryaya sahip. TÜV Rheinland sertifikalı 40W kablolu ve kablosuz 27W değerlerine sahip HUAWEI Süper Şarj Teknolojisi, kullanıcılara güvenli ve hızlı şarj sağlıyor. HUAWEI Mate 30 Pro, kullanıcıların diğer cihazlarını da şarj edebilmeleri için hızlı ve kolay bir yol sağlayarak geliştirilmiş ters kablosuz şarj özelliğini de sunuyor.

HUAWEI Mobil Servisleri ile Ekosistemini Geliştiriyor

HUAWEI AppGallery, HUAWEI Temalar, HUAWEI Bulut Depolama, HUAWEI Tarayıcı, HUAWEI Müzik, HUAWEI Video, HUAWEI Okuyucu, HUAWEI Asistan ve diğer HMS uygulamaları dünya çapında art arda kullanıma açıldı ve HMS’in önemli bir parçası haline geldi. HUAWEI AppGallery, tüm HUAWEI akıllı telefonlara ön yüklü olarak resmi bir uygulama dağıtım platformu olarak geliyor. Nisan 2018'deki küresel lansmanından bu yana HUWAEI AppGallery, 170'den fazla ülke ve bölgede aylık 390 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Toplam yüklemeler bir yılda 180 milyara ulaştı ve HUAWEI AppGallery'de yayımlanan global uygulamaların sayısı, daha fazla geliştirici HMS ekosistemine katıldıkça artıyor. 2019 ikinci yarı itibariyle Türkiye’de de aktif hale getirilen Huawei AppGallery, global ve lokal uygulamalarla her geçen gün zenginleşmeye devam ediyor.

HUAWEI AppGallery aynı zamanda hem küresel hem de yerel olma özelliğini taşıyor ve HUAWEI kullanıcılarına, kullanıcının bulunduğu yer ve ülke seçimine göre akıllı uygulama önerileri sunuyor. Akıllı öneriler, her uygulamanın en iyi sürümüne ek olarak, popüler yerel uygulamaları da içeriyor. HUAWEI AppGallery, sekiz yıldan uzun süredir uygulama dağıtım platformu olarak kullanılıyor. Gittikçe daha fazla sayıda geliştirici, HMS Ekosistemine katılıyor ve uygulamalarını global kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlamak için HUAWEI AppGallery'e entegre ediyor.

Huawei Mate 30 Pro’nun Ocak 2020’de Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Şişli’de bulunan Servis Merkezleri’nde tüketicilerle buluşması planlanıyor. Ürün fiyat bilgisi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.