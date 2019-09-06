Huawei Kirin 990 5G'yi tanıttı!

Huawei yeni duyuracağı amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanmak üzere tasarladığı Kirin 990'ı tanıttı. Böylece, yapay zeka destekli işlemcilere Kirin 970 ve Kirin 980'in arkasında bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kirin 990 5G 10.3 milyar transistöre, sahip 7nm üretim teknolojisi barındıran 8 çekirdekli bir işlemci. İçerisinde 2 adet yüksek performans, 2 adet orta seviye performans ve 4 adet düşük seviye performans veren ünite yer alıyor.Bu üniteler sırasıyla 2.86GHz, 2.36GHz ve 1.95GHz saat hızına sahip.

Mobil oyunlarda da üst seviye performans vermek isteyen Huawei, 16 çekirdekli Mali G76 grafik birimini kullanıyor. Aynı zamanda bant genişliğindeki verimin %15 kadar yükselmesi için de yerleşik akıllı önbellek teknolojisi kullanılıyor.

Tüm bunların haricinde 5G desteğine de sahip olan Kirin 990, 2.3Gbps uplink ve 1.25 Gbps downlink hızlarına ulaşabiliyor.