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    HaberlerAndroidHuawei yeni bir telefon tanıtabilir
    03.10.2019 - 11:13 |

    Huawei yeni bir telefon tanıtabilir

    Mate 30 serisiyle dikkatleri üzerinde toplayan Huawei, yakın tarihte yeni bir orta seviye akıllı telefon tanıtabilir. TENAA'da ortaya çıkanlara göre ART-TL00x kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyorlar. Huawei'nin yeni akıllı telefonu hangi özelliklere sahip olacak?

    Huawei yeni bir telefon tanıtabilir

    Çin'in sertifikasyon kurumu olan TEENAA'da listelenene göre Huawei ART-TL00x kod adlı yeni bir akıllı telefonu yakın bir tarihte tanıtacak. Orta seviye teknik özelliklere sahip olması beklenen telefonun, donanımı nasıl olacak?

    6.30 inç boyutunda 720p çözünürlük sunması beklenen yeni orta seviye akıllı telefonda Kirin 710F işlemcisinin kullanılması bekleniyor.

    Huawei yeni bir telefon tanıtabilir

    Şu ana kadar bu telefonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve tüm teknik özellikleri de bilinmiyor.

    6.39 inç boyutunda 720p ekranın yanı sıra, arka tarafta 48 megapiksel, ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera sunması bekleniyor. Tüm bunların yanında, 3.900 mAh'lık batarya ile piyasaya sunulacağı iddialar mevcut.

    3 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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