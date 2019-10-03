Huawei yeni bir telefon tanıtabilir

Çin'in sertifikasyon kurumu olan TEENAA'da listelenene göre Huawei ART-TL00x kod adlı yeni bir akıllı telefonu yakın bir tarihte tanıtacak. Orta seviye teknik özelliklere sahip olması beklenen telefonun, donanımı nasıl olacak?

6.30 inç boyutunda 720p çözünürlük sunması beklenen yeni orta seviye akıllı telefonda Kirin 710F işlemcisinin kullanılması bekleniyor.

Şu ana kadar bu telefonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve tüm teknik özellikleri de bilinmiyor.

6.39 inç boyutunda 720p ekranın yanı sıra, arka tarafta 48 megapiksel, ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera sunması bekleniyor. Tüm bunların yanında, 3.900 mAh'lık batarya ile piyasaya sunulacağı iddialar mevcut.