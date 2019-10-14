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    HaberlerAndroidHuawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in kutu içeriği ortaya çıktı
    14.10.2019 - 17:27 |

    Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in kutu içeriği ortaya çıktı

    Huawei'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonu Mate X'in kutu içeriği ortaya çıktı. YouTube üzerinden paylaşılan videoda, Huawei Mate X'in kutu içeriğini görebilirsiniz.

    Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in kutu içeriği ortaya çıktı

    Akıllı telefonların ekran teknolojisi anlamında geldiği son noktalardan biri olan katlanabilir akıllı telefonlar, zor da olsa başarıya ulaştı. Şu an için Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonu piyasaya sunacağını söylesek de diğer markalarda çalışmalara çoktan başladı.

    MasterPC Plus isimli YouTube kanalının paylaştığı videoda Huawei Mate X'in kutu içeriğini görebilirsiniz. İlerleyen tarihlerde resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefonun açık halini ve bunun dışında, çanta ve deri bir kılıf kutunun içerisinden çıkıyor. Huawei Mate X'in kutu açılış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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