Huawei'ye Google'dan bir darbe daha

ABD ve Çin arasındaki ticarı sıkıntılar nedeniyle Huawei, Google'an yeni telefonlarına lisans alamıyor. Bu sebeple Mate 30 serisinde herhangi bir Google uygulaması yer almayacak. Huawei'ye yakın kaynaklar bu dedikoduları doğrularken, yeni bir şok daha geldi. Çinli teknoloji devi Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'de Google uygulamalarından destek göremeyecek.

Nikkie Asian Review'a göre Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate X modellerinde Google uygulamaları yer almayacak. Yani bu durumda, Gmail, YouTube, Chrome, Drive, Play Müzik, Play Filmler ve Fotoğraflar gibi pek çok uygulama Huawei modellerinde bulunmayacak.

Belirttiğimiz üç telefonda şu anki bilgilere göre Android işletim sistemi ile çalışacak. Fakat belirtilen uygulamaların eksikliğinin Huawei'nin satışlarını %30 kadar düşürebileceği de iddialar arasında.