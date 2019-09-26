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    HaberlerAndroidKarşınızda en iyi fotoğraf çeken telefon: Huawei Mate 30 Pro
    26.09.2019 - 12:42 |

    Karşınızda en iyi fotoğraf çeken telefon: Huawei Mate 30 Pro

    Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, yeni akıllı telefonların kameraları çok kaliteli fotoğraflar çekmemize imkan sağlıyor. Hal böyle olunca, piyasanın en iyi kamerasına sahip olan telefonu bulmak da biraz güç olabiliyor. Bu sebeple DxO Mark'ın yaptığı testleri ve sonuçlarına göz atmak yarayışlı olabiliyor. Peki, piyasadaki en iyi fotoğraf çeken telefon hangisi?

    Karşınızda en iyi fotoğraf çeken telefon: Huawei Mate 30 Pro

    Sizlerin de tahmin edebileceği gibi piyasanın en yenilerinden biri olan Huawei Mate 30 Pro, DxO Mark'ın testlerinde liderliğe oturmuş durumda. Huawei, uzun zamandır piyasaya sürdüğü telefonların kamerasına iyi yatırımlar yapıyor ve bu sayede liderliği elinden bırakmayıp, mobil fotoğrafçılığı hobi edinen kişiler için bir numaralı seçenek oluyor.

    Arka tarafta toplamda dört adet kameraya sahip olan Huawei Mate 30 Pro, bir adet 40 MP ana kameraya, bir adet 40 MP ultra geniş açı kameraya, bir adet 8 MP telefoto kameraya ve 3D Tof kameraya sahip. Bu kameralar sayesinde piyasanın en iyisi olmayı başarıyor.

    Karşınızda en iyi fotoğraf çeken telefon: Huawei Mate 30 Pro

    DxO Mark'ın test sonuçlarına göre bu dört kamera, fotoğrafta 131, videoda ise 100 puan almayı başardı. Bu sonuçlar sayesinde, Samsung Galaxy Note 10+'ı 4 puan ile geçmiş oldu.

    26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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