Karşınızda en iyi fotoğraf çeken telefon: Huawei Mate 30 Pro

Sizlerin de tahmin edebileceği gibi piyasanın en yenilerinden biri olan Huawei Mate 30 Pro, DxO Mark'ın testlerinde liderliğe oturmuş durumda. Huawei, uzun zamandır piyasaya sürdüğü telefonların kamerasına iyi yatırımlar yapıyor ve bu sayede liderliği elinden bırakmayıp, mobil fotoğrafçılığı hobi edinen kişiler için bir numaralı seçenek oluyor.

Arka tarafta toplamda dört adet kameraya sahip olan Huawei Mate 30 Pro, bir adet 40 MP ana kameraya, bir adet 40 MP ultra geniş açı kameraya, bir adet 8 MP telefoto kameraya ve 3D Tof kameraya sahip. Bu kameralar sayesinde piyasanın en iyisi olmayı başarıyor.

DxO Mark'ın test sonuçlarına göre bu dört kamera, fotoğrafta 131, videoda ise 100 puan almayı başardı. Bu sonuçlar sayesinde, Samsung Galaxy Note 10+'ı 4 puan ile geçmiş oldu.