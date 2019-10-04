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    HaberlerAndroidKatlanabilir Galaxy Fold ne kadar dayanıklı? Canlı yayın testi için buraya!
    04.10.2019 - 10:52 |

    Katlanabilir Galaxy Fold ne kadar dayanıklı? Canlı yayın testi için buraya!

    Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un dayanıklılık konusunda sıkıntıları bulunduğu söyleniyordu. Şimdi YouTube üzerinden bir canlı yayınla birlikte, yeni katlanabilir telefonun ne kadar dayanıklı olduğu test ediliyor!

    Katlanabilir Galaxy Fold ne kadar dayanıklı? Canlı yayın testi için buraya!

    CNET isimli dijital yayın ekibi Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u test ediyor. Söylenenlere göre Samsung Galaxy Fold 18 bin 500. katlanmadan sonra ekranda piksel sıkıntısı olduğu saptanmıştı.

    Bunun yanında 120 bin katlamadan sonra ise menteşesinin bozulduğu belirtiliyor. 

    Günlük kullanım senaryolarında o kadar çok katlayamayacağımız için, ne kadar dayanıklı olacağını bilemesek bile CNET'in yaptığı canlı testte Samsung Galaxy Fold'un ne kadar dayanıklı olduğunu anlayabileceğiz.

    İyi seyirler!

    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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