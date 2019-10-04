Katlanabilir Galaxy Fold ne kadar dayanıklı? Canlı yayın testi için buraya!

CNET isimli dijital yayın ekibi Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u test ediyor. Söylenenlere göre Samsung Galaxy Fold 18 bin 500. katlanmadan sonra ekranda piksel sıkıntısı olduğu saptanmıştı.

Bunun yanında 120 bin katlamadan sonra ise menteşesinin bozulduğu belirtiliyor.

Günlük kullanım senaryolarında o kadar çok katlayamayacağımız için, ne kadar dayanıklı olacağını bilemesek bile CNET'in yaptığı canlı testte Samsung Galaxy Fold'un ne kadar dayanıklı olduğunu anlayabileceğiz.

İyi seyirler!