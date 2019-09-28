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    HaberlerAndroidMate 30'da büyük indirim!
    28.09.2019 - 12:37 |

    Mate 30'da büyük indirim!

    19 Eylül'de düzenlenen özel bir etkinlikle birlikte Huawei Mate 30 serisi tanıtıldı. Huawei ile ABD arasında yaşanan olaylar nedeni ile yeni tanıtılan bu modellerde maalesef, Google uygulamaları bulunmayacak. Bu nedenle, Huawei Mate 30 için özel bir indirim yaptı.

    Mate 30'da büyük indirim!

    Çinli teknoloji devlerinden biri olan Huawei, ABD ile olan problemlerden dolayı, Google uygulamalarını Mate 30 serisinde kullanamayacak. Bu sebeple, Çin piyasasına daha çok hakim olmak isteyen Huawei, Çin'e özel indirim yaptı.

    26 Eylül'de satışa sunulan Mate 30 serisi kısa süre içerisinde 70 milyondan fazla gelir getirdi. Münih'te düzenlenen lansmanda 874 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtilen Mate 30 modeli, Çün'dee %35 daha uygun bir fiyata yani 560 dolara satışa sunuldu.

    ABD yasağındaki kayıpları bu şekilde kapatmak isteyen Huawei, bu hareketiyle Samsung'un akıllı telefon pazarındaki liderliğini de almayı amaçlıyor.

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