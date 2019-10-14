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    HaberlerAndroidNote 10 özellikleri eski modellere geliyor!
    14.10.2019 - 17:21 |

    Note 10 özellikleri eski modellere geliyor!

    İlk kez 2011 yılında karşımıza çıkan Galaxy Note serisi, her sene daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkmaya devam etti. Günümüzün güncel modeli olan Note 10'un bazı özellikleri eski Note modellerine geliyor.

    Note 10 özellikleri eski modellere geliyor!

    Phablet dediğimiz hem tablet olarak hem de akıllı telefon olarak karşımıza çıkan modeller arasında kalemi sayesinde bu tanıma en uygun olan akıllı telefon modeli olan Note serisi, yeni bir güncelleme ile önemli özelliklere kavuşuyor.

    Hali hazırda Note 10 serisinin sahip olduğu bazı özellikler, eski Note modellerine de geliyor. Yeni gelen güncellemenin en önemlisi kalem ile yazdığınız metinlerin dijitale çevrilmesi olacak. Yani kalem kullanarak yazdığınız yazılar, telefon tarafından otomatik olarak metin haline çevrilebilecek.

    Bunun yanı sıra, Microsoft Word için de bir kaç özellik eklenecek. Kalem ile yazdığınız notları Word formatına çevirebileceksiniz ve el yazısı stilleri de eklenecek.

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