Samsung Galaxy A50s tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung, özellikle ultra geniş açılı kamerasıyla başarılı sonuçlar elde eden telefonu Galaxy A50'yi güncelledi; Galaxy A50s adında yeni bir telefonu görücüye çıkardı.

Galaxy A50s'nin 25MP'lik ana kamerası 48MP'e yükseltilirken, 8MP ultra geniş ve 5MP derinlik sensöründe herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Galaxy A50s'te 25MP'lik kamera, 32MP'e yükseltilmiş. Diğer özellikler ise A50 ile aynı gibi görünüyor. Bu özellikler arasında sekiz çekirdekli Exynos 9610 işlemci, 4GB veya 6GB RAM, 64GB veya 128GB depolama, ekran içi parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve 6,4 inç Super AMOLED Full HD+ ekran var.

Gelelim renklere... Galaxy A50s, Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ve Prism Crush Violet renkleriyle alıcısına ulaşacak. Yeni telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz ortaya çıkmadı.