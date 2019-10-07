Samsung Galaxy S11 çıkış tarihi sızdırıldı!

Her yıl Samsung tarafından tanıtılan amiral gemisi Galaxy S ailesinin yeni üyesi S11'den iddialar gelmeye başladı. Şu ana kadar ortaya çıkanlara göre Samsung Galaxy S11'in kamerası için testlere başladı ve hatta yeni telefonun çıkış tarihi piyasaya sızdırıldı.

Yeni S11 ailesinde Xiaomi Mi Mix Alpha'da kullanılan sensöre benzer bir kamera sensörü kullanılacağı belirtiliyor. 108 megapiksellik ana kameranın yanı sıra, toplamda 4 kameralı bir sistem olacağını söyleyelim.

SamMobile isimli dijital yayının belirttiklerine göre, Samsung Galaxy S11 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak. Galaxy S10 ailesi 20 Şubat'ta tanıtılmıştı. Galaxy S11 ise 18 Şubat'ta tanıtılacağı söyleniyor.