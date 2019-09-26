Samsung yeni ve ucuz bir Note 10 tanıtacak!

SamMobile'nin yaptığı habere göre Samsung ucuz bir Note 10 modeli üzerinde çalışmalara başladı.Başarılı tahminleri ve raporlamaları ile bilinen insternet sitesi, SM-N770F kodlu yeni bir model keşfetti.

Bahsi geçen kod adında bulunan N harfi Note ailesini temsil ediyor. Tabi şu an için bunların hepsi bir dedikodu ve ucuz bir Note 10 dışında farklı bir model ve isimde ortaya atılabilir.

Tüm dedikodulara rağmen SamMobile'nin yaptığı açıklamaya göre SM-N770F kod adına sahip model, daha uygun fiyatlı bir Note 10 olacak ve 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülecek.