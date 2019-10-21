Snapdragon 865'li ilk telefon hangisi olacak?

Şu an piyasada Snapdragon 865 ile ilgili pek fazla bilginin olmadığını belirtelim. Sonuçta piyasaya çıkmasına ve tanıtılmasına daha uzun bir süre var. Tüm bunları bir kenara oyduğumuz zaman ise Çinli bir teknoloji firması olan 8848, Titanium M6 5G isimli akıllı telefonunda Snapdragon 865 kullanacağını açıkladı.

Bu açıklamanın yanı sıra, piyasadaki tahminler; Snapdragon 865'in ilk Samsung Galaxy S11'de kullanacağı yönünde.

Titanium M6 5G'nin diğer teknik özellikleri ise şu şekilde olacak; 6.01 inç boyutunda AMOLED ekran, 12 GB RAM, 1 TB depolama alanı ve 64 megapiksellik ana kameraya sahip olacak.