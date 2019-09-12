Xiaomi Android 10 için tarih verdi

Xiaomi Android 10 ile ilgili ilk açıklamasını bu sayede yapmış oldu. Xiaomi destek ekibinin yaptığı açıklama ile birlikte Mi 9T'nin gelecek ay başında Android 10'a kavuşacağını belirtti.

Tüm bunların yanında Xiaomi Mi 9t ile Redmi K20'nin aynı cihazlar olduğunu ve böylece iki farklı isme sahip olan aynı iki cihaz da güncellemeyi alacak.