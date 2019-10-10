Yarım saatte şarjı %100 olan telefon: Oppo Reno Ace

Oppo tarafından tanıtılan yeni Reno Ace modelinin teknik özellikleri ve fiyatı ne olacak. Oppo Reno Ace ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

6.5 inç boyutunda Full HD çözünürlüğüne sahip bir ekran ile birlikte gelen Oppo Reno Ace, 20:9 formatına 90 HZ yenileme hızına da sahip olacak.

Donanım konusunda da yüksek teknik özelliklerle geldiğini belirtelim. Snapdragon 855'ten güç alan Oppo Reno Ace, 12 GB RAM ile geliyor. Depolama konusunda ise 128 GB ve 256 GB hafıza ile iki seçenek sunuyor.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel (Sony IMX586) geniş açı, 13 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca 5x hibrit yakınlaştırma yapabildiğini de belirtelim. Ön yüzünde ise 16 megapiksellik bir kamera ile birlikte geliyor.

4.000 mAh kapasiteli batarya ile birlikte gelen Oppo Reno Ace, 65W adaptörü sayesinde yarım saatte sıfırdan yüzde 100 şarja çıkabiliyor.