Apple AirPods 3 için önemli yenilik!

Apple AirPods'ların belki de en önemli eksikliği olan gürültü önleme teknolojisi, AirPods 3 ailesi ile hayatımıza dahil olabilir. Diğer markaların kablosuz kulaklıklarında uzun zamandır var olan bu teknoloji, AirPods'larda bulunmuyor.

iOS 13.2 Beta sürümündeki kaynak kodlarda ortaya çıkanlara göre, yeni kulaklık modelleri gürültü önleme teknolojisini beraberinde getirecek.

Erişebilirlik ayarlarında ortaya çıkan görselde AirPods ve EarPods karışımı bir kulaklık görünmesi dikkat eçkici detayların başında gelse de, esas detay; B298 model koduna sahip yeni AirPods'un işletim sistemi içerisinde odak modu ve gürültü engelleme gibi bir modun ortaya çıkması.

Şu an için bunların hepsinin dedikodu olduğunu unutmamak gerekiyor. İlerleyen zamanlarda Apple'ın yapacağı açıklamalarla doğruluk payı ortaya çıkacaktır.