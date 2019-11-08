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    HaberlerTeknoloji Haberleri HaberleriApple, Google ve Facebook basit bir lazerle hacklendi!
    08.11.2019 - 17:08 |

    Apple, Google ve Facebook basit bir lazerle hacklendi!

    Michigan ve Tokyo Üniversite'lerinde çalışan araştırmacılar basit bir lazerle, teknoloji devlerinin ürettiği sesli hoparlörleri ele geçirmeyi başardı.

    Apple, Google ve Facebook basit bir lazerle hacklendi!

    Dünyanın en büyük teknoloji üreticileri olan Apple, Samsung, Google ve Facebook gibi firmaların tasarladığı akıllı hoparlör sistemleri, 3 adedi 18 dolara satılan lazer kalem (pointer) ile hacklendi.

    Michigan ve Tokyo Üniversite'lerinde çalışan araştırmacılar, sesle çalışan hoparlörlere lazer ışığı parlatarak ele geçirdi. Araştırmacılar bu hoparlörlerin lazer ışığını ses dalgası olarak yorumladığını fark etti ve bunun üzerinde araştırmalar yaptı.

    Araştırma ekibi ilgili olayla alakalı olarak, “Bu şekilde bir ışını modüle edilebilen saldırganlar mikrofonları orijinal ses alıyor gibi elektrik sinyalleri üretmek üzere kandırabilirler” ifadelerini kullandı.

    Lazer ışını ile ele geçirilen ses sistemleri şu şekilde:

    Google Home, Google Home Mini, Google Nest Cam IQ, Amazon Echo, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Dot, Amazon Echo Show, Amazon Echo Spot, Facebook Portal Mini, Amazon Fire Cube TV, Amazon EcoBee, iPhone XR, iPad (6. Nesil),Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2.

    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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