App Store’dan Türkiye için özel bölüm: Yeni ve yerli

Türkiye’de uygulama ekonomisi ve geliştirici ekosistemi her geçen gün gelişiyor ve büyüyor.

App Store her gün kullanıcılara ulaşan ve sürekli güncellenen uygulama önerileri, uygulamaları ve süreçlerini anlatan geliştirici hikayeleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik öneri listeleri ile de yerli uygulama geliştiricilere destek oluyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’de büyüyen uygulama ekosistemine yön veren yetenekleri kutlamak için Türkiye’ye özel bir bölümü bugün kullanıcılara sunmaya başlıyor.

Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlayacak “Yeni ve yerli” yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkat çeken güncellemeler öne çıkartılarak, dünyaya ilham veren hikayeler okuyucularla paylaşılacak.

Serinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yayına çıkacak ilk yazısında dünyayı avucunun içine alan ve tamamen Türkçe olan ilk meditasyon ve farkındalık uygulamasını, paylaşımlarına hareket katacak yepyeni sosyal hikaye düzenleyicisini, iki genç girişimcinin feza ötesine uzanan macera oyununu ve ailenin tüm bireylerinin keyifle izleyeceği programlarıyla App Store radarına takılan yenilenmiş bir streaming platformunu mercek altına alıyor.