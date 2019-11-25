Apple Android telefonları ne yapıyor? Tim Cook açıkladı...

Apple CEO'su Tim Cook ellerine gelen Android tabanlı akıllı telefonları ne yaptıklarını açıkladı. Sohbet sırasında seyircilerle interaktif bir şekilde ilerleyen Tim Cook, etkinliğe katılan kişiler arasından kimlerin iPhone kullandığını sordu.

Bir süre bekledikten sonra iPhone kullananlara teşekkür ederek, "Android telefonunuz varsa, biz onları Apple Store'da geri dönüştürüyoruz" cevabını verdi. Bu yanıt salondaki seyircileri kahkahaya boğdu. Ardından Tim Cook tekrardan Apple kullanan herkese teşekkür etti.