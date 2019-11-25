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    HaberlerApple HaberleriApple Android telefonları ne yapıyor? Tim Cook açıkladı...
    25.11.2019 - 13:45 |

    Apple Android telefonları ne yapıyor? Tim Cook açıkladı...

    ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su bir sohbete katıldı. Burada Apple ile ilgili çeşitli açıklamalar yapam Tim Cook Android telefonlarla ne yaptıklarını da açıkladı.

    Apple Android telefonları ne yapıyor? Tim Cook açıkladı...

    Apple CEO'su Tim Cook ellerine gelen Android tabanlı akıllı telefonları ne yaptıklarını açıkladı. Sohbet sırasında seyircilerle interaktif bir şekilde ilerleyen Tim Cook, etkinliğe katılan kişiler arasından kimlerin iPhone kullandığını sordu.

    Bir süre bekledikten sonra iPhone kullananlara teşekkür ederek, "Android telefonunuz varsa, biz onları Apple Store'da geri dönüştürüyoruz" cevabını verdi. Bu yanıt salondaki seyircileri kahkahaya boğdu. Ardından Tim Cook tekrardan Apple kullanan herkese teşekkür etti.

    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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