Apple kendi uydusunu mu geliştiriyor?

İddialara göre Apple, kullanıcıların cihazlarına veri gönderebilmek için yeni bir uydu teknolojisi üzerinde çalışmalara başladı. Hatta yine aynı iddialara göre bu teknolojinin kullanıldığı uydular önümüzdeki beş sene içerisinde uzaya fırlatılabilir.

Uydularla ilgili çalışmaların henüz başlarında oldukları ve istenilen şartlar oluşmazsa projenin iptal edilebileceği de söylenenler arasında yerini aldı. Ayrıca Apple'ın böyle bir teknoloji ile tam anlamıyla neyi amaçladığı da bilinmiyor.

İddiaların çıktığı uydularla ilgili şu an için çok fazla bilinmeyen durum mevcut. Fakat Apple böyle bir projeyi gerçekleştirip hayata geçirebilirse, eline bir çok farklı imkan geçmiş olacak. Kendi harita servislerinden, konum izleme sistemine kadar pek çok seçeneği kendi uydusu üzerinden gerçekleştirebilir. B u sayede herhangi bir operatöre bağlılığını da bitirmiş olacak.