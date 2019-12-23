BİST112.1750,90EURO6,600,33USD5,950,17ALTIN283,650,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerApple Haberleri Apple kendi uydusunu mu geliştiriyor?
    ABONE OL
    23.12.2019 - 16:58 |

    Apple kendi uydusunu mu geliştiriyor?

    Yabancı basındaki iddialara göre teknoloji devi Apple, kendi uydularını geliştirmek için çalışmalara başladı. Şu an için resmi bir açıklama bulunmadığını da ekleyelim.

    Apple kendi uydusunu mu geliştiriyor?

    İddialara göre Apple, kullanıcıların cihazlarına veri gönderebilmek için yeni bir uydu teknolojisi üzerinde çalışmalara başladı. Hatta yine aynı iddialara göre bu teknolojinin kullanıldığı uydular önümüzdeki beş sene içerisinde uzaya fırlatılabilir.

    Uydularla ilgili çalışmaların henüz başlarında oldukları ve istenilen şartlar oluşmazsa projenin iptal edilebileceği de söylenenler arasında yerini aldı. Ayrıca Apple'ın böyle bir teknoloji ile tam anlamıyla neyi amaçladığı da bilinmiyor.

    İddiaların çıktığı uydularla ilgili şu an için çok fazla bilinmeyen durum mevcut. Fakat Apple böyle bir projeyi gerçekleştirip hayata geçirebilirse, eline bir çok farklı imkan geçmiş olacak. Kendi harita servislerinden, konum izleme sistemine kadar pek çok seçeneği kendi uydusu üzerinden gerçekleştirebilir. B u sayede herhangi bir operatöre bağlılığını da bitirmiş olacak.

     

      Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anlarıFutbolcu Arda Turan dün ailesiyle yemeğe çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile, geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Deprem mi oldu? 23 Aralık son dakika depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

      Deprem mi oldu? 23 Aralık son dakika depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

      Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

      Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

      Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

      Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

      Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

      Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

      Sıradaki Haber