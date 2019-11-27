Apple ve gizlilik

Gizlilik özellikleri, aygıtınızda en başından itibaren yerleşik olarak bulunuyor. Biz veya başkaları tarafından erişilebilen veri miktarını en aza indirmek amacıyla, sunduğumuz tüm ürün ve özellikleri inovatif gizlilik teknolojileri ve teknikleriyle donatıyoruz. Güçlü güvenlik özellikleri, bilgilerinize sizden başkasının erişmesini engellemeye yardımcı oluyor. Ve biz, kişisel bilgilerinizi güvende tutmanın yepyeni yollarını aramaya devam ediyoruz.

Apple ile Giriş Yap

Apple ile Giriş Yap, uygulama ve sitelere giriş yaparken yararlanabileceğiniz kullanışlı bir özellik. Paylaştığınız bilgiler üzerindeki kontrolünüzü de artırmanızı sağlar. Bu özelliği kullandığınızda uygulamalar yalnızca adınızı ve mail adresinizi sorabilecek şekilde sınırlandırılır. Apple, uygulama özelindeki hareketlerinizi takip edemez veya profilinizi oluşturamaz.

App Store

App Store’daki uygulamalar katı yönergelerimize uymak zorundadır ve sıkı bir incelemeden geçirilir. Belirli bir uygulamanın konumunuz gibi bir bilgiye veya fotoğraflarınıza erişmek istemesi durumunda önce izin vermeniz gerekir. Üstelik paylaşmak istediğiniz bilgilerle ilgili fikrinizi dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.

Safari takip edilmenize izin vermez.

Akıllı Takip Önleme özelliği, reklamverenlerin sizi siteden siteye takip etmesini engellemeye yardımcı olur. Bazı web siteleri yüzlerce farklı veri toplama şirketinin sizi takip etmesine, sizinle ilgili bir profil oluşturmasına ve internette gezinirken size reklam göstermesine izin verir. Safari’deki Akıllı Takip Önleme özelliği ise aygıt içi yapay öğrenme teknolojisini kullanarak bu tür takip sistemlerini engellemenizi kolaylaştırır.

Reklamverenler aynı zamanda tarayıcı yapılandırmanız, fontlarınız ve yüklediğiniz yazılım ekleri gibi karakteristik özelliklerinize

göre aygıtınızın “parmak izini” oluşturarak sizi hedef alabilir. Safari’de bu durumu önlemek amacıyla yerleşik parmak izi koruması bulunur. Parmak izi koruması, ziyaret ettiğiniz web siteleriyle basitleştirilmiş bir sistem profili paylaşır. Böylece veri şirketlerinin kimliğinizi belirlemesini daha da zorlaştırır.

Harita ile konum geçmişiniz geçmişte kalır.

Harita uygulaması, verilerinizi Apple ID’nizle ilişkilendirmez. Ve Apple, geçmiş konum bilginizin kaydını tutmaz. Gittiğiniz yerler, hakkınızda çok şey anlatır. Harita uygulaması, ziyaret ettiğiniz mağazaları, mahalleleri veya sağlık merkezlerini Apple ile paylaşmadan size muhteşem bir deneyim sunar. Üstelik Harita uygulamasında giriş yapma özelliği bulunmaz. Böylece, gittiğiniz yerler Apple ID’nizle hiçbir şekilde ilişkilendirilmez.



Park ettiğiniz arabanın konumunu belirleme gibi kişiselleştirilmiş özellikler doğrudan aygıtınızda oluşturulur. Ayrıca rotalar, arama terimleri ve navigasyonu iyileştirmek için kullanılan buna benzer veriler de kimliğinizle ilişkilendirilmez. Aksine, bu bilgi sürekli değişen rastgele tanıtıcılara göre belirlenir.

Fotoğraflar ile görüntüleriniz siz istemedikçe görüntülenemez.

Fotoğraflar uygulaması, yapay öğrenme teknolojisinden yararlanarak fotoğraflarınızın doğrudan aygıtınızda düzenlenmesini sağlar. Böylece fotoğraflarınızı Apple ile veya başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmazsınız.Fotoğraf ve video albümlerinizde unutulmaz anılarınızı, arkadaşlarınızı ve sevdiğiniz daha pek çok şeyi saklarsınız. Apple aygıtları bu anıların siz paylaşmadığınız sürece dışarı çıkmasını engelleyecek şekilde tasarlanır.

Bazı hizmetler, fotoğrafları bulutta işler ve bu sayede fotoğraflarınıza erişme imkanına sahip olur. Fotoğraflar uygulaması ise görüntülerinizi doğrudan Mac, iPhone veya iPad’inizde işler. Hatta A13 çipte bulunan Apple Neural Engine birimi, yüzleri ve mekanları tanımak amacıyla her fotoğraf için 100 milyarın üzerinde işlem gerçekleştirir. Ve bu işlemlerin hiçbir anında fotoğraflarınız aygıtınızdan ayrılmaz.

Mesajlar yalnızca gönderdiğiniz kişiler tarafından görülür.

Apple, mesajlaştığınız kişiyle birbirinize gönderdiğiniz iMessage’larınızı okuyamaz. Şakalaşmalardan davetlere hayatta pek çok an mesajlarda ve görüntülü aramalarda yaşanır. Mavi baloncuğun içindeki her mesaj, resim, Animoji ve video, aygıtlar arasında gönderilirken şifrelenir.

Mesajlar uygulamasındaki akıllı önerilerin tamamı, örneğin mesajlaştığınız kişiye göndermeyi isteyebileceğiniz fotoğraf önerileri, aygıtınızda gerçekleşir.

Siri ihtiyacınızla ilgilenir. Kim olduğunuzla değil.

Apple ID’niz, Siri’ye bağlanmaz. İstekleriniz sizinle değil rastgele tanımlayıcılarla ilişkilendirilir. Siri ilk günden beri kimliğinizi Apple veya başkalarıyla paylaşmadan tercihlerinizi öğrenecek şekilde tasarlandı. Siri’yi kullanmak için Apple ID’nizle giriş yapmazsınız ve aygıtınız mümkün olduğunca fazla bilgiyi Apple’ın sunucularına göndermeden işler.

Apple tarafından sunucularımızda işlenmesi veya depolanması gereken veriler rastgele tanımlayıcılarla, yani harf ve sayılardan oluşan uzun satırlarla ilişkilendirilir. Yalnızca Siri’yi iyileştirmek için kullanılan bu verileri asla paylaşmayız ve satmayız. Apple olarak, Siri’yi iyileştirmemize yardımcı olmak amacıyla bizimle paylaşmayı seçmediğiniz takdirde isteklerinizin ses kaydını da saklamayız.

Sağlık uygulaması, kayıtlarınızı gizli tutar.

Sağlık uygulamasında saklanacak bilgileri ve bu bilgilerin kiminle paylaşılacağını siz kontrol edersiniz.Sağlığınız için özel olarak tasarlanan uygulamalar size kalp atış hızınızdan menstrüel döngünüze kadar en kişisel bilgilerinizle ilgili fikir verir. Bu bilgilerden hangilerini ekleyeceğinize veya eklemeyeceğinize, ayrıca bu bilgilere kimlerin erişebileceğine Sağlık uygulamasını kullanarak siz karar verirsiniz.

Tüm verileriniz şifrelenir ve bu verilere sadece parolanız, Touch ID’niz veya Face ID’nizle erişilebilir. Bu sayede Sağlık uygulamasını nasıl kullanırsanız kullanın verilerinizin kontrolü her zaman sizde olur.

Konum Servisleri

Konum Servisleri gizlilik kontrolleri sayesinde hangi uygulamaların konumunuza erişebileceğini belirleyebiliyorsunuz. Bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim alıyorsunuz. Böylece izninizi güncelleyip güncellemeyeceğinize karar verebiliyorsunuz. Arka planda izleme bildirimleri, uygulamanın konumunuzu arka planda kullandığı yerleri görebilmeniz için şimdi bir harita da içeriyor. iOS 13 ve iPadOS 13 sürümlerinden itibaren, bağlı olduğunuz Wi-Fi ağlarının adlarını görebilen uygulama türleri API tarafından sınırlandırılıyor. Böylece uygulamaların sizden izin almadan konumunuzu belirlemeleri zorlaşıyor. iOS, konumunuzu sizden izin almadan Bluetooth kullanarak belirlemeye çalışan uygulamalara karşı da koruma sağlıyor. Bunun için şimdi bir uygulamanın ses çalmak dışında bir amaçla Bluetooth’a erişmeden önce sizden izin almasını zorunlu kılan denetimlere sahip. Ve Bluetooth ayarları, bir uygulamanın erişim izinlerini dilediğiniz zaman değiştirebilmenizi sağlıyor