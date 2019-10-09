Apple Watch 5'lerin Türkiye fiyatları açıklandı!

Akıllı saatler arasından neredeyse bir telefon haline gelen Apple Watch serisinin son halkası Apple Watch 5'lerin Türkiye fiyatı açıklandı. Apple Watch 5 Türkiye fiyatı ne kadar?

10 Eylül'de iPhone 11 lansmanında tanıtılan Apple'ın yeni akıllı saatleri, önceki nesil seriye göre daha büyük ekran, daha yüksek parlaklık, daha hızlı işlemci ve uzun süren pil ömrü gibi özelliklerle birlikte geliyor.

18 Ekim tarihinde iPhone 11 serisi ile aynı tarihte satışa sunulacak olan Apple Watch 5 serisi iki farklı boyut seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki 40 mm boyutunda olan model ve fiyatı 3 bin 99 lira olarak açıklandı. 42 mm boyutunda olan modelin fiyatı ise 3 bin 299 lira olarak belirlendi.