Apple'a cinsiyetçilik davası!

New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından başlatılan soruşturmanın nedeni cinsiyetçilik. ABD'li bir çiftin kart limitlerini karşılaştırması sonucu olay soruşturmaya kadar ulaştı.

Yazılım geliştiricisi olan David Heinemeier Hansson ve eşi Jamie Hansson, Apple Card'a sahip. İkili kartlarındaki limitleri karşılaştırınca beklemedikleri bir tabloya ulaştı. Jamie'nin kredi puanının David'e göre daha yüksek olmasına rağmen, David'in kartının daha yüksek limite sahip olduğunu gördüler.

Limit arttırılma talebinin reddedilmesi üzerine soruşturma açılan Apple Card Twitter'da da pek çok kişinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili olarak Apple kurucularından biri olan Steve Wozniak'da açıklama yaptı. Kendi kartının eşininkine oranla 10 kat daha yüksek limite sahip olduğunu belirtti.

Ağustos ayında piyasaya sürülen Apple Card, Goldman Sachs bankası ile ortak bir proje. Ortaya çıkan detaylar için cinsiyetçilik yapıldığı iddiası ile soruşturma açıldı.