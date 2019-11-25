iOS 13 ile fotoğraf düzenlemenin etkili yolları!

iPhone ve iPad’inizle çektiğiniz muhteşem fotoğrafların hepsi Fotoğraflar uygulamasında sizi bekliyor. En iyi karelerinizi bulmanız, düzenlemeniz ve paylaşmanız için yepyeni akıllı özellikler sunan Fotoğraflar, şimdi daha da yetenekli ve size özel.

Geliştirilmiş düzenleme özellikleri, fotoğraflarınızın üzerinde ayrıntılı şekilde çalışmanız için güçlü yeni araçlar ve daha fazla kontrol sunuyor. Otomatik İyileştirme yoğunluğunu kendiniz kontrol ediyorsunuz. Üstelik bu yoğunluğa bağlı olarak pozlama, kontrast ve parlaklık gibi diğer ayarların da akıllı bir şekilde nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz.

Fotoğraflarda kullandığınız renk, pozlama, kontrast gibi ayarlarla birlikte Döndürme, Kırpma ve Otomatik İyileştirme gibi araç ve efektlerin hemen hepsini şimdi videolarda da kullanabiliyorsunuz.

A9 çipe veya daha yeni bir modeline sahip iPhone ve iPad’lerdeki Fotoğraflar uygulamasından RAW görüntüleri içe aktarabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz.

Portre Işığı’nda ışık yoğunluğunu değiştirerek istediğiniz görünümü yaratabilirsiniz.

Portre modunda çektiğiniz fotoğraflara harika bir tek renk efekti ekleyerek stüdyo kalitesinde fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Belirli bir kişiyi, yeri veya etkinliği arayın.

Akıllı yüz tanıma ve konum belirleme özellikleri, fotoğrafta birlikte yer aldığınız kişilere veya fotoğrafın çekildiği konuma göre arama yapabilmenizi sağlıyor ve tam da aradığınız fotoğrafı bulmanızı kolaylaştırıyor. Hatta “Japon restoranı” gibi genel kategoriler veya “üstü açılır araba” ya da “spor festivali" gibi daha spesifik içerikler için de arama yapmanız mümkün.

Akıllı arama önerileri alın.

Fotoğraflar uygulaması, siz daha arama çubuğuna yazmaya başlamadan önce, önemli etkinlik, kişi, yer ve tarihlerin fotoğraflarını gösteriyor. Ayrıca, geçmişte yaptığınız ve şimdi ilginizi çekebilecek veya sizin için önemli olabilecek şeylerin fotoğraflarını da belirliyor. Örneğin tenis maçına gittiyseniz, yıllar önce katıldığınız başka bir spor etkinliğinin fotoğraflarına yeniden göz atmanızı önerebiliyor.



Fotoğraflarınızı içindeki şeylere göre arayın.

Fotoğraflarınızı içindeki motosikletler, ağaçlar veya elmalar gibi şeylere göre aramak isterseniz, gelişmiş yapay öğrenme teknolojisi kullanan ortam ve nesne tanıma özellikleri sayesinde bu da mümkün. Ayrıca, “plaj” ve “selfie” gibi farklı terimleri tek seferde birlikte aratabiliyorsunuz.