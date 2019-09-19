iOS 13 yeni özellikleri neler? iOS 13 ön inceleme

iOS 13 ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa bu makalede bulabilirsiniz. iOS 13 henüz piyasaya çıkmadığı için ön inceleme olarak yayınlıyoruz, fakat piyasaya sunulduğu zaman belirli testler yapıp hem performansa olan etkisini hemde getirdiği yeniliklerin ne kadar efektif olduğunu hem yazılı hem de videolu bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Bakalım Apple, iOS 13 ile birlikte bizlere neler sunacak? İşte iOS 13 ile gelen yenilikler.

iOS 13 yeni özellikleri neler?

Bu soruya vereceğimiz ilk cevabın; karanlık mod olacağını hemen belirtelim. Uzun zamandır konuşulan, fakat bir türlü gelemeyen o karanlık mod iOS 13 ile birlikte tam anlamıyla hayatımıza girecek.

"Karanlık modun önemi nedir?" diye soracak olursanız da; iPhone X ile başlayan OLED ekran teknolojisi sayesinde, ekrandaki koyu renkli alanlar daha az enerji tüketiyor. Bu da şu şekilde oluyor; OLED ve AMOLED panel teknolojisinde, örneğin; siyah renkli bir görüntü var. Bu siyah renkli görüntünün olduğu yerlerdeki pikseller en gerçek siyahı vermek için kendisini kapatıyor diyebiliriz. Yani kapanan pikseller daha doğru bir siyah ortaya çıkarıyor. Böylece hem renk hemde enerji tasarrufu konusunda ortaya daha kaliteli işler çıkmış oluyor. Yani enerji tasarrufu da daha yüksek batarya performansı getiriyor.

iOS 13 ve fotoğraflar

Başka bir yeni özellik ise Portre moduna gelen High-Key Mono isimli fotoğraf özelliği. Bu özellik sayesinde tek dokunuşla siyah beyaz portre fotoğraflar çekebiliyoruz.

Galeride bulunan fotoğraflar sekmesine yeni bir görünüm geldi. Artık çok daha detaylı ve kolay bir şekilde gün/ay/yıl seçeneklerine göre düzenlenmiş görünüme sahip. Güncelleme ile gelen yeni fotoğraflar bölümü kullanımı çok daha kolay ve zahmetsiz.

Bunların yanında birde yeni düzenleme kısmı geldi. Artık fotoğraflarınızı çok daha pratik ve detaylı bir şekilde düzenleyebileceksiniz. Apple üçüncü parti uygulamaların kullanımını minimumda tutmak için böyle bir yeniliğe girişmiş olabilir. Bu şekilde iOS 13'ün fotoğraf düzenleme kısmı epey bir gelişim gösteriyor.

iOS 13 ve haritalar

Artık haritalar kısmı da çok daha düzenli ve geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. 360 derece şehir görünümü, çok daha efektif favoriler bölümü, ve kolay kullanım sağlayan koleksiyon bölümü sayesinde, tatile ve ya başka bir nedenle bilmediğiniz bir yere gittiğinizde yolunuzu ve istediklerinizi bulmanız çok daha kolay olacak.

iOS 13 ve Siri

Bildiğiniz gibi piyasanın en kullanışlı asistan uygulamalarından biri olan Siri, her sene daha güçlü ve kullanışlı hale geliyor. Bu sene de Kestirmeler eklentisi sayesinde, hayatınızı çok daha kolay hale getirecek. Örnek vermemiz gerekirse, Siri'ye "yemek sipariş ver" dediğiniz zaman, önceden yemek siparişi verdiğiniz restoranları listeleyecek.

AirPods sayesinde sesli mesajlarınızı da okumayı öğrendiğini belirtelim.

iOS 13 ve Performans

Apple'ın belirttiklerine göre iOS 13 sayesinde FaceID önceki sürüme göre %30 daha da hızlanıyor. Uygulamaların da 2 kata kadar daha hızlı açılıp, indirme boyutlarının da küçüldüğünü ekleyelim.

AR uygulamaları artık insanların önünde ya da arkasında doğal bir görünüşle belirebiliyor. Yani ortaya çok daha gelişmiş ve kaliteli bir arttırılmış gerçeklik sunulacağını belirtelim. Tabi bu durum biraz da yapay zeka destekli A13 Bionic işlemcisinden de kaynaklı bir gelişim.