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    HaberlerAppleiPhone çentiği ne zaman değişecek?
    23.10.2019 - 17:13 |

    iPhone çentiği ne zaman değişecek?

    iPhone 11 serisi ile büyük bir başarı yakalayan Apple, satışlardan ve telefonla ilgili yorumlardan şu ana kadar fazlasıyla memnun. Son dönemlerde piyasaya sürülen en sevilen iPhone serisi olan 11'ler, bidiğiniz üzere çentik konusunda bir değişim yaşamamıştı. Tasarımdaki çentiğin yenilenmesi ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı.

    iPhone çentiği ne zaman değişecek?

    Akıllı telefon dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Ben Geskin, iPhone'lardaki çentik hakkında yeni iddialarda bulundu. Açıklamalarına göre 2020 yılında piyasaya sürülecek modellerin çentik tasarımları yenilenecek.

    Çentik tasarımının değişmesi ya da küçülmesi için FacID'de kullanılan sensör boyutlarının küçülmesi gerekiyor. Bir sene sonra piyasaya sunulacak modellerde, FaceID çok daha hızlı çalışacak ve sensörleri daha küçük hale gelecek. Bunların yanı sıra, masanın üzerindeyken bile yüz tarama özelliği kullanılabilecek.

    iPhone 12 Pro'nun 5.4 inç, iPhone 12 Pro Max'in de 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor.

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