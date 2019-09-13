İşte karşınızda iPhone 11'in eşsiz gece modu!

10 Eylül'de yapılan lansmanda iPhone 11 ile birlikte Apple'ın yeni telefonlarında gece modunun olacağı belirtilmişti. Şimdi ise iPhone 11'in gece modu ile çekildiği iddia edilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Twitter'da paylaşılan görselde iPhone X ile kıyaslama da yapıldığını görülüyor. Apple'ın gece modu konusunda yeni modellerle birlikte fazlasıyla geliştirme yaptığını belirtebiliriz.

Kanadalı süper model Coco Rocha, iPhone 11 Pro Max ve iPhone x ile çekildiğini iddia edilen iki fotoğrafı Twitter üzerinden paylaştı.

Paylaşılan görsellerde, iPhone 11 Pro Max olduğu iddia edilen görselin gerçekten üstün bir performans sergilediğini ve iPhone X'in ise sınıfta kaldığını görmek çok da zor değil.