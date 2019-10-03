Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama!

iPhone 11 serisi ve Apple TV hakkında açıklamalar yapan Tim Cook, fiyatları her zaman minimum seviyede tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Berlin merkezli Blinkist'in ofisinde gerçekleştirilen röportajda Tim Cook, fiyatları mümkün olduğu kadar düşük tutmaya çalıştıklarını ve bu yıl iPhone'un fiyatını düşürmeyi başardıklarını belirtti.

iPhone 11'in fiyatı, geçen sene piyasaya sunulan iPhone 11 XR'dan 50 dolar daha düşük olarak açıklandı. Bu konuda Tim Cook'un açıklamaları doğru olsa bile, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in fiyatları fazlasıyla yüksek.