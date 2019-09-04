Yeni İphone SE teknik özellikleri ve fiyatı

Önümüzdeki hafta ABD'de yapılacak etkinlikle tanıtılması beklenen yeni iPhone SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı. Orta fiyatlı akıllı telefonlar arasında kendine yer edinemeyen Apple, bu nedenle 2016 yılında piyasaya sunduğu iPhone SE modelinin gelişmiş modelini tanıtmayı hedefliyor.

Bu yıl orta segment ve küçük ekranlı bir iPhone kullanmak isteyenlerin yüzü gülecek. Yeni iPhone SE'nin 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8 modeline benzeyeceği söyleniyor. Eğer dedikodular doğru çıkarsa, 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz.

Diğer teknik özelliklerde ise, yeni duyurulacak amiral gemisi modellerde kullanılması beklenen işlemci, bellek ve depolama biriminin bulunacağını da söyleyebiliriz. Ekran açısında ise, Amoled yerine LCD panel tercih edilecek.

Kamera tarafında, tek lens ile birlikte gelmesi beklenen model, 128 GB'lık depolama alanına sahip olacak. İstatistikçilerin raporlarından yola çıktığımızda ise 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.