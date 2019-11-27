Yeni MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı!

Apple'ın yeni göz bebeği 16 inçlik MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. 16 inçlik iki farklı model ile karşımıza çıkan Macbook Pro 18 bin 299 TL ile 21 bin 499 TL olarak iki farklı fiyat ile satışa sunuldu.

18 bin 299 liralık modelde; 2.6 Ghz'de çalışan 6 çekirdekli 9. nesil 1 7 işlemci yer alıyor. Bunun yanı sıra 512 GB SSD depolama ve AMD Radeon Pro 5300 ekran kartı bulunuyor. 16 GB 2666 MHz DDR4 bellek barındırdığını da unutmadan ekleyelim.

21 bin 499 liralık modelde ise; 2.3 GHz frekansında 8 çekirdekli 9. nesil i9 işlemci bulunuyor. AMD Radeon Pro 5500M, 16 GB 2666 MHz DDR4 bellek ve 1 TB SSD depolama ile geldiğini belirtelim.

Her iki model de True Tone özelliğine sahip 16 inç Retina ekrana, Touch bar ve Touch ID desteğine sahip. Ayrıca iki modelde de dört adet Thunderbolt 3 bağlantı desteği bulunuyor.