Apple'dan Google'a yalan iddiası!

Project Zero, iOS'ta kötü amaçlı yazılım bulunduran internet sitelerine girildiği takdirde direk bulaşan bir virüs sayesinde, telefonun dakikada bir dosyaları çalmaya çalışıp, başka kaynaklara göndermeye çalıştığını belirtmişti.

Ayrıca açıklamalara göre bu açığın iki senedir sürdüğünü de ekleyelim. Fakat Apple yetkililerine göre açık iki yıldır değil, iki aylık süreçte var olduğunu ve iOS 12.1.4 güncellemesiyle giderildiğini belirtti.

Apple yetkililerini sinirlendiren esas olay ise Google'ın bu açığı 10 sonra duyurması. Normal şartlarda Project Zero ekibi bulduğu açığı yetkililere bildiriyor ve 90 gün sonra kamuoyu ile paylaşıyor.

Apple'dan gelen bu yanıtlar karşısında Google'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. İki dev marka arasında ufak çaplı bir savaş söz konusu olabilir.