Apple'ı hackleyen Türk'e hapis cezası verildi!

Türk hacker Kerem Albayrak, YouTube üzerinden pylaştığı bir videoda Apple'ın bulut hizmeti olan iCloud'da 319 mlilyon hesabı ele geçirdiğini açıklamıştı. Bu iddianın sonucunda Apple'a şantaj yaparak, para talep etmiş ve paranın verilmesi karşılığında hesapları geri vereceğini belirtmişti.

Bu olayın ardından Kerem Albayrak, yargılamanın sonucunda 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki Kerem Albayrak, Türk Crime Family (Türk Suş Ailesi) sözcüsü olduğunu açıklamıştı.

319 milyon hesabın verilerini ele geçirdikten sonra Apple'dan 133 bin pound (yaklaşık 1.025.800 TL) değerinde bitcoin ve 733 pound (5.650 TL) değerinde iTunes kodu istemişti.

Mahkemede verilen 2 yıllık hapis cezası için erteleme kararı ve hapis yerine 300 saat kamu hizmeti yapmak zorunluluğu verildi. Ayrıca Kerem Albayrak elektronik kelepçe takmak zorunda. Kerem Albayrak mahkemeye karşı savunmasında, “İnternette güce sahip olduğunuzda herkes tarafından saygı görüyorsunuz. Bugünlerde herkes bunun için çabalıyor” ifadelerini kullandı.