AVI Videoları MP4 Formatına Dönüştürme

Ayrıca, taşınabilir ve mobil akıllı cihazlarda video oynatmak için AVI doğru seçenek olmayabilir. Burada AVI'yi MP4 gibi daha popüler bir formata dönüştürme ihtiyacı ortaya çıkıyor. İyi bir profesyonel program kullanarak, dönüşüm basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

AVI MP4 dönüştürmek için online araç

Birçok çevrimiçi dönüşüm programı arasında, Wondershare'in Online UniConverter yazılımı basit arayüzü ve hızlı kullanımı sayesinde iyi bir seçim olacaktır. Başlangıçta Media.io olarak bilinen bu web tabanlı araç, Windows ve Mac işletim sisteminizle uyumludur, popüler olarak kullanılan video ve ses biçimlerini destekler. Bir seferde en fazla iki dosya dönüştürülebilir ve işlemden sonra, dönüştürülen videoyu yerel olarak sisteminize indirebilir veya Dropbox'taki bulut hesabınıza kaydedebilirsiniz.

Çevrimiçi UniConverter kullanarak AVI'yi MP4'e dönüştürme adımları:

Adım 1: Tarayıcınızda https://www.media.io/ adresini açın. AVI videolarını arayüze sürükleyip bırakın veya eklemek için + düğmesine tıklayın.

Adım: Sağ üst köşedeki Tüm dosyaları dönüştür: sekmesinde, video listesinden istediğiniz format olarak MP4'ü seçin.

Adım 3: Dosya dönüştürme işlemine devam etmek için CONVERT düğmesine tıklayın.

AVI’yi MP4 formatına dönüştürmek için profesyonel masaüstü yazılımı

AVI dosyalarınızı MP4'e dönüştürürken profesyonel masaüstü yazılımı kullanmak size toplu dönüştürme ve ek işlevler kullanma özgürlüğü verir. Wondershare UniConverter kayıpsız kalitede AVI - MP4 dahil olmak üzere 1000'den fazla formatta dosya dönüştürmeyi kolaylaştıran özellikler içeren bir araçtır. Toplu işlemeyi desteklediği için programa bir klasörün yanı sıra birden fazla dosya da eklenebilir. Ek özellikler arasında video düzenleme, video aktarma, farklı cihazlardan AVI ve diğer dosyaları ekleme, video sıkıştırma sayılabilir. Yazılım birkaç basit adımda Windows ve Mac işletim sisteminin en yeni sürümlerine kurulabilir.

Wondershare UniConverter kullanarak AVI'yi MP4'e dönüştürme adımları:

Adım 1: Wondershare Uniconverter'a AVI dosyalarını ekleyin

Sisteminizde yazılımı çalıştırın ve sürükleyip bırakarak programın Dönüştür sekmesine dönüştürülecek AVI dosyalarını ekleyin. Alternatif olarak, dosyaları yüklemek için + Dosya Ekle düğmesini tıklayabilirsiniz.

Eklenen dosyalar küçük resim içeren arayüzde görünecektir. Kırpmak, kesmek, filigran eklemek ve diğer işlevleri gerçekleştirmek için küçük resim görüntüsünün altında bulunan düzenleme simgelerine tıklayın.

Adım 2: Çıktı formatı olarak MP4'ü seçin

Desteklenen çıktı biçimlerinin listesi, Tüm dosyaları dönüştür: sekmesindeki açılır listeyi açarak kontrol edilebilir. Video listesinden MP4'ü seçin. Çözünürlüğü kaynak dosya olarak tutun veya istediğiniz şekilde değiştirin.

Adım 3: AVI'yı MP4'e dönüştürme

Son olarak, eklenen tüm AVI videolarını işlemeye ve dönüştürmeye başlamak için Tümünü Dönüştür (Convert All) düğmesine tıklayın. Yerel sisteminizde, dosyalar çıktı (Output) sekmesinde seçilen konuma kaydedilir; yazılım üzerinde ise Dönüştürülmüş (Converted) sekmesinden ayarları yönetebilirsiniz.

Çevrimiçi ve masaüstü AVI MP4 dönüştürme aracı arasındaki farklar

Yukarıda, AVI'yi MP4 formatına dönüştürmek için Wondershare masaüstü programlarının yanı sıra online UniConverter yazılımından bahsettik. Bu iki program arasındaki arasındaki farkları aşağıda listelemeye çalıştık.

Çevrimiçi program yalnızca internete bağlıyken çalışır; masaüstü yazılım ise böyle bir sınırlamaya sahip değildir.

Çevrimiçi program, dosya boyutunu ve işlem için arabirime eklenebilecek dosya sayısını kısıtlarken; masaüstü program herhangi bir sınırlama olmadan toplu dönüştürmeyi destekler.

Çevrimiçi araçlar, dönüştürme paremetlerini düzenleme seçeneği sunmadan temel kalitede çıktı dosyası verirken, masaüstü aracı çıktı dosyası çözünürlüğünü ve diğer parametreleri seçme seçeneği ile yüksek kaliteli dönüştürmeyi destekler.

Çevrimiçi dönüştürücüler, ek özellikleri desteklemeyen temel araçlardır. Masaüstü programları düzenleme, aktarma gibi çeşitli özellikleri destekleyen tam teşekküllü bir yazılımdır.

Çevrimiçi araçlarda format desteği sınırlıyken, masaüstü yazılımında çok çeşitli dosya türleri ve formatlar desteklenir.

Bu nedenle, temel dönüşümler için çevrimiçi programlar iyi fakat profesyonel gereksinimler için masaüstü yazılımı kullanılmalıdır.

Bir yazılım şirketi olarak Wondershare

Wondershare, video ve sesle ilgili işlevlerde uzmanlaşmış, farklı türde basit ancak güçlü araçlarıyla tanınan bir yazılım şirketidir. Wondershare UniConverter, büyük ölçüde dosya dönüştürme için kullanılan şirket tarafından en çok beğenilen yazılımlar arasındadır. Aradığınız video ya da ses dönüştürme türü ne olursa olsun, UniConverter geniş format desteği sayesinde size yardımcı olacaktır. Ayrıca, yazılım video düzenlemeyi, disk yazdırmayı, video aktarımını ve diğerlerini de destekler. Windows veya Mac'inizde gelişmiş video düzenleme işlevleri arıyorsanız, Filmora yazılımını da tercih edebilirsiniz. Wondershare yazılım dünyasında tüm video ve ses ihtiyaçlarınız için daha birçok program bulunuyor. Wondershare’in yayınladığı yeni marka videosunu izlemek için buraya bakabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=h4QPxO7rvLI