Big Bang Start-up Challenge başladı!

Farklı girişimci grupların rekabet ve dostluk çerçevesinde birbirleriyle yarıştıkları ve aynı zamanda ticari hayatı yaşatan Big Bang Start-up Challenge 28 Kasım günü başladı. Katılımcıların, yatırımcıların ve girişimcilerin farklı kazançlar elde ettiği etkinlikte birbirinden farklı projeler ortaya çıktı.

Cineshort

Küresel ölçekte kısa film yayıncısı. Maksimum 40 dakika süren kısa filmleri 24 dilde altyazılı olarak tüm dünyada yayınlıyorlar. Yola başlangıç noktaları; kendi kısa filmlerini yaparak başladılar ve daha sonra festivaller dışında yaşadıkları yayın problemi nedeniyle, ortaya çıkan bir proje. Cineshort 6 kişilik bir ekipten oluşuyor. Ekip avukat, yazılımcı, içerik alımcısı ve halkla ilişkiler uzmanı gibi farklı meslek kollarından uzmanların birleşiminden oluşuyor. Cineshort hali hazırda bine yakın filmi, mobil uygulama üzerinden tüm dünyada yayınlayacaklar. Eserlerin devamlılığı için, elde edilen gelir, yönetmenlerle paylaşılacak.

Unogo

2018'in Mayıs ayında ortaya çıkan ve 2018'in Şubat ayında ürünlerini piyasaya sunan firma, genel anlamda besin takviyesi sağlayan gazlı ve gazsız içecek üretiyor. Unogo'nun patentli ürünleri; piyasada öne çıkan ve farklı bir noktaya gelmelerini sağlayan baş etken oldu. Unogo piyasaya sunduğu içeceklerle; kansızlık, vitamin ve demir eksikliği gibi çeşitli rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Evana

Evana; telefon üzerinden oda sıcaklığını kontrol etmeye yarayan, akıllı kalorifer vanası. Evde bulunan tüm odaların sıcaklık takvimini sağlanmasını ve dijital olarak kolaylıkla, ev ve oda sıcaklığını ayarlamaya yarayan bir ürün. TÜBİTAK desteği ile yola çıkan Evana, eski tip vanaların yerini alıp, tüm evlere teknoloji sokmayı hedafliyor. Amazon Almanya ve İngiltere üzerinden satış hedefi olan firma, şu an Avrupa, Rusya ve Türkiye odaklı olduğunu açıkladı.

Bulut Klinik

Doktorların klinik takibini ve hastalarında doktorlarına ulaştıkları bir platform olarak öne çıkıyor. 2010 yılında faaliyete geçen platform, 2018 yılında yedi buçuk kat büyüdü. Bulut Klinik sisteminde, bin iki yüzden fazla kayıtlı klinik bulunuyor. Bu kliniklerin yanında Bulut Klinik, bugüne kadar üç yüz on beş binden fazla hastaya hazmet sağladı ve yüz yirmi beş bin online reçete yazdı. Doktorlar kendi özel muayenelerinde Bulut Klinik kullanarak, internet üzerinden de hastalara yardımcı oluyor. Türkiye'de aktif olarak kullanılan sistem yakın bir tarihte Kırgızistan ve Azarbeycan'da da devreye girecek.

Moblobi

Teknoloji ve dijital dünyayı birleştirerek en kolay şekilde, son kullanıcıya aktarmayı hedefleyen bir internet sitesi olarak öne çıkan Moblobi, sosyal medyada otuz binden fazla takipçiye sahip. Moblobi'nin öne çıkmasındaki ana sebep; isteyen herkesin bir köşe açarak, takip ettiği konuyu yazabilmesi. Yani kısacası, Moblobi'de herkes yazar olabiliyor ve herkes kendinden bir parça bulabiliyor.

Gamitive

Farklı oyun şirketlerinde çalışan ve daha sonra o şirketlerden ayrılan kişiler tarafından kurulan Gamitive, oyun ve teknoloji alanındaki firmaların reklam bölümünü hedef alıyor. Gamitive, geliştirdikleri yeni bir algoritma sayesinde firmaların ihtiyacı olan reklam içeriklerini bir kaç dakikada elde edebiliyor.

Lykta Greenbox

Fanus anlamına gelen Lykta, topraksız tarım teknolojisini temsil ediyor. Gelecekte fanusların içerisinde tarım yaparak, sağlıklı bitki yetiştirmeye olanak sağlıyor. Cihazların içerisinde bitkilerin sağlığını bozacak etkenler olmadığı için, verimli ve sağlıklı besinler üretiliyor. Tüm bunların dışında mevsimden bağımsız istenen tüm sebze ve meyvelerin üretimine olanak sağlıyor.

Torever

Farklı ülkelere gitmek isteyen kişilerin kullanmaktan zevk alacağı Trevor, içerisinde farklı seyahat planlamaları sunuyor. Farklı ülkeleri gezmeyi seven kişiler için tasarlanan Trevor, içinde bulundurduğu seyahat planları ve seçenekleri sayesinde kişiye özel tatil yapmaya olanak sağlıyor.

Ludens Robo

Finans konusundaki bilimsel yöntemleri pratik bir hale dönüştüren Ludens Robo, profesyonel ve bireysel yatırımcılar için 2014 yılından beri hizmet sağlıyor. Mobil ödüllü finansal bir modellemeye dayalı sistem kullanan Lodens Robo, kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sunuyor.

Etkinlikle ilgili tüm gelişmeler için ayrıntılar geliyor...