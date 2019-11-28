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    HaberlerTeknoloji Haberleri HaberleriBig Bang Start-up Challenge'da Suriyeli girişimciden Turizm projesi
    28.11.2019 - 16:41 |

    Big Bang Start-up Challenge'da Suriyeli girişimciden Turizm projesi

    Big Bang Start-up Challenge'de birbirinden farklı projenin arasında Suriyeli Yusuf Kabbara'nın Torever projesi öne çıktı.

    Big Bang Start-up Challenge'da Suriyeli girişimciden Turizm projesi

    Suriye'de doğan Yusuf Kabbara, İngiltere'de Business Information Technology yani iş bilişim sistemini okudu. Toplamda altı senedir turizmle ilgilenen Yusuf Kabbara, 2013 yılında Türkiye'ye geldiğinde turizm konusunda yaşadığı sıkıntılar sonrasında Torever uygulamasını geliştirmeye yöneldi.

    Big Bang Start-up Challengeda Suriyeli girişimciden Turizm projesi

    Torever, farklı ülkelere gittiğinizde, ilgi alanlarınıza göre gezip görmek istediğiniz yerleri sizin için tek tuşla sıralayan bir uygulama. Yani uygulama sayesinde, internet üzerinden gezip görecek yerler aramanıza gerek kalmıyor. Örneğin; doğal güzellikler görmek istiyorsanız ya da müze gezmek istiyorsanız bu isteklerinize göre Torever tarafından oluşturulmuş seçeneği seçiyorsunuz ve ardından bulunduğunuz ülkenin seçenekleri önünüze geliyor.

    Torever; İngilizce ve Arapça olmak üzere iki farklı dilde; Türkiye, Avrupa ve Asya'da hizmet veriyor.

    Big Bang Start-up Challenge başladı!Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinde biri olan Big Bang Start-up Challenge başladı.
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