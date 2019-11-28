Big Bang Start-up Challenge'da Suriyeli girişimciden Turizm projesi

Suriye'de doğan Yusuf Kabbara, İngiltere'de Business Information Technology yani iş bilişim sistemini okudu. Toplamda altı senedir turizmle ilgilenen Yusuf Kabbara, 2013 yılında Türkiye'ye geldiğinde turizm konusunda yaşadığı sıkıntılar sonrasında Torever uygulamasını geliştirmeye yöneldi.

Torever, farklı ülkelere gittiğinizde, ilgi alanlarınıza göre gezip görmek istediğiniz yerleri sizin için tek tuşla sıralayan bir uygulama. Yani uygulama sayesinde, internet üzerinden gezip görecek yerler aramanıza gerek kalmıyor. Örneğin; doğal güzellikler görmek istiyorsanız ya da müze gezmek istiyorsanız bu isteklerinize göre Torever tarafından oluşturulmuş seçeneği seçiyorsunuz ve ardından bulunduğunuz ülkenin seçenekleri önünüze geliyor.

Torever; İngilizce ve Arapça olmak üzere iki farklı dilde; Türkiye, Avrupa ve Asya'da hizmet veriyor.