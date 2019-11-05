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    HaberlerTeknoloji HaberleriBTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak
    05.11.2019 - 15:10 |

    BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 120 bilişim uzman yardımcısı alınacak.

    BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecekBilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.

    Yazılı sınav Ankara'da, merkez teşkilatı için 21-22 Aralık'ta, taşra teşkilatı için 28 Aralık'ta yapılacak.

    Yazılı sınava katılacak adaylar ve sonrasında sözlü sınava girecekler, kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

    (AA)

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