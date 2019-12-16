Canon'dan yeni yıla özel paket!

Kadınlar ve erkekler için ayrı tarzlarda oluşturulan yılbaşı hediye kitlerinde; Canon’un en sevilen ürünlerinden Zoemini rose gold ve siyah renkleriyle uyumlu iki farklı konseptte; içeriğinde cep boy fotoğraf yazıcısı, yazıcıya özel çantası, not defteri, seyahat konseptli kartlar ve rozetleri ile uyku bandı bulunuyor. Eğlenceli tasarımı ile görenleri kolayca etkisi altına alan sınırlı sayıdaki hediye kitleri, yeni yılda bol bol kendi hikayesini yaratmak isteyen fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

Fotoğraf tutkunları için seyahat konseptiyle tasarlanan Canon Zoemini yılbaşı kiti, yeni yıl boyunca hikayelerinin peşinden koşmak isteyen seyyahlar için kaçırılmayacak bir hediye alternatifi oluyor. Her anını fotoğraflamayı sevenlerin yanı başından ayıramayacakları bu kutuda, Canon’un en popüler fotoğraf baskı makinelerinden Zoemini ve daha birçok aksesuar bulunuyor. Kadın ve erkekler için iki farklı tarzda oluşturulan bu kitlerde Zoemini’nin yanı sıra; gezi konseptli kartlar ve rozetleri, eğlenceli bir not defteri ile uyku bandı yer alıyor. Hem sevdiklerini hem kendini mutlu etmek isteyen fotoğraf tutkunları için yılbaşına özel olarak tasarlanan Canon Zoemini yılbaşı kitleri sınırlı sayıda satışa sunuluyor.

Zoemini ile yeni yılda en güzel anılarınızı biriktirin

ZINK™ (sıfır mürekkep) teknolojisine sahip Zoemini fotoğraf yazıcısı, cebe sığabilen boyutu ve hafifliği sayesinde cep telefonu kompaktlığında… Yakaladıkları anı çoğaltarak sevdikleriyle paylaşmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği Zoemini; Bluetooth® aracılığıyla Canon Mini Print uygulamasına bağlanarak saniyeler içinde fotoğraf ve sosyal medya enstantanelerinin baskısını alabiliyor. Retro selfie’lerden komik hayvan yüzü filtrelerine 10’dan fazla özgün kolaj şablona sahip uygulama sayesinde baskıları özelleştirme imkanı sunan Zoemini, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya profilleri için de göz alıcı kareler sunuyor.

Zoemini Kutu Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 899 TL