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    HaberlerTeknoloji Haberleri HaberleriChromium tabanlı Microsoft Edge ne zaman yayınlanacak?
    08.11.2019 - 17:01 |

    Chromium tabanlı Microsoft Edge ne zaman yayınlanacak?

    Geçtiğimiz yılın sonlarında geliştirilmeye başlanan Chromium tabanlı Microsoft Edge'nin yayın tarihi açıklandı.

    Chromium tabanlı Microsoft Edge ne zaman yayınlanacak?

    Geçtiğimiz yılın sonunda geliştirilmeye başlanan Chromium tabanlı Microsoft Edge, 15 Ocak 2020 tarihinde kullanıcılara sunulacak. Microsoft'un bireysel ve kurumsal kullanıcılar için en iyi deneyimi sağlamayı amaçladığı yeni tarayıcı Windows ve macOS için geliştiriliyor.

    Yeni Edge için yeni logo tasarımına giden şirket, okyanus dalgalarından esinlendiği logoyu hazırladı. Yeni logo ve uygulama ile birlikte, eski düşüncelerin ortadan kalkıp bambaşka bir hedef belirleyen Microsoft başarılı olabilecek mi?

      8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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