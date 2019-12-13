Denizaltındaki 'ilk mühendislik ihracatı' suyla buluşuyor

Türkiye'ye denizaltı tasarım ve mühendislik hizmeti alanındaki ilk ihracatı sağlayan Pakistan Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu Projesi'nde ilk gemi bu ay denize indirilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine, Pakistan Deniz Kuvvetleri Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu Projesi'nde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Projeyi, denizaltı gemilerini yapan Fransızlara rakip olarak kazandıklarına dikkati çeken İkinci, bunun Türk savunma sanayisinin başarıları açısından çok önemli bir mihenk taşı sayılabileceğini söyledi.

İkinci, denizaltıların gizlilik özelliklerinden dolayı ülkelerin stratejik silahları arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu stratejik silahları konuya ilişkin kabiliyetli olmayan, birikimi bulunmayan firmalara emanet etmek ciddi bir risk içerir. Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan bu konuda Türkiye'nin kat ettiği mesafeye ve mühendislik birikimine güvenerek projeyi rekabet içinde ülkemize verdi. Bunun sözleşmesini uzun süre önce imzaladık. Şu seviyeye kadar çok başarılı şekilde getirdik. İnşallah bu ayın sonunda ilk gemimizin donatımını tamamlayıp denize indirip, dalış testleri de dahil olmak üzere testlerine başlamayı planlıyoruz."

"Yetkinliği taçlandırma testi"

Projenin kazanılmasını ve gelinen aşamayı, "Bizim açımızdan çok sevindirici bir hamle" sözleriyle değerlendiren İkinci, "Çünkü denizaltı konusu, teknik birikim açısından bir ülkenin savunma sanayisinin yetkin olduğunun en açık ve net göstergesi. Bu konudaki yetkinliğimizi kanıtlayacağımız, bunu bir başarıyla taçlandıracağımız ilk testimiz bu olacak. Bu testten de inşallah başarıyla çıkmayı ve bundan sonraki 2 gemiyi de aynı şekilde modernize edip Pakistan Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Murat İkinci, proje kapsamında 2 denizaltı için sözleşme imzaladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Üçüncü gemi için henüz imza atılmamasına rağmen ilk geminin seyir tecrübeleri tamamlandıktan sonra onun da hızlıca imza işini bitirmeyi öngörüyoruz. Pakistan, envanterindeki 3 denizaltıyı da modernize etmeyi amaçlıyor. Birinci geminin tamamlanması, seyir tecrübeleri sonrasında ortaya çıkacak başarılı durumdan sonra çok net şekilde imzalayacağımızı söyleyebiliriz. Burada herhangi bir aksaklık olacağını düşünmüyoruz."

Proje yeni imzalarla genişledi

STM, Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna yönelik proje kapsamında, denizaltıların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Fransız DCNS Tersanesi ile son ana kadar zorlu ve uzun bir rekabet yaşadı. Şirket, ihale sürecinin sonunda Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından teknik ve ticari olarak üstün bulundu ve ana yüklenici seçilerek sözleşme imzalandı.

Agosta 90B sınıfı denizaltı yarı ömür modernizasyonunu içeren ihale, daha sonra ikinci denizaltı gemisinin modernizasyonunun da eklenmesiyle genişletildi. STM, bunun ardından da gösterdiği başarı ve sağladığı güvenle proje kapsamında yeni işler aldı. Torpido karşı tedbir sistemleri ve akustik ölçüm sensörlerini içeren sözleşme değişikliğiyle Pakistan denizaltılarına yeni yetenekler kazandırılması kararlaştırıldı.

Proje, ilk defa yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firmasının ana yüklenici olarak seçilmesi ve ilk kez denizaltı tasarım ve mühendislik hizmeti ihracatına kapı açmış olması dolayısıyla önem taşıyor.