Ekran kartı nedir? Ne işe yarar?

Çoğu insanın toplama bir bilgisayar alırken en çok para yatırdığı bileşenlerin başında gelen ekran kartları neden bu kadar önemli? Ekran kartının güçlü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ekran kartı nedir ve ne işe yarar? Tüm bu soruların cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

Ekran kartı nedir?

Ekran kartı ya da grafik kartı olarak adlandırılan bileşenlerin temel görevi, bilgisayardaki görüntüyü işleyip, monitöre aktarılmasını sağlamaktır. Bu kadar basit şekilde anlatıp kısa bir cümle ile özetlendiğine bakmayın, günümüz teknolojisi sayesinde ekran kartlarına gelen özellikler, hem günümüzü kolaylaştırıyor hem de daha kaliteli sonuçlar elde etmemize yarıyor.

Ekran kartının gücüyle doğru orantılı olarak işlenen veriler sayesinde daha yüksek grafikli oyunlar ve daha yüksek performans elde edebiliyoruz. Monitörde gördüğünüz ne varsa ekran kartı tarafından işlenip, sonrasında monitöre aktarılıyor. Yani aslında fazlasıyla önemli bir bileşen.

Ekran kartı nasıl çalışır?

Günümüzde kullanılan VGA olarak adlandırılan ekran kartlarının çalışma prensibine kısaca bir göz atalım. Ana fikirde sayısal veri yollarını analog veriye çevirirler.

Bilgisayarda bulunan bir işlemci, yazılımı ya da grafiksel görüntüyü ekran kartına ulaştırır. Gelen bilgiler, ekran kartı tarafından hesaplanır ve işlenir. Bu noktada ekran kartının üzerindeki dahili bellek sayesinde, hesaplanan bilgiler depolanır. Ardından geometrik bilgiler ve diğer yapılması gerekenler ile birlikte ön belleğe depolanır. Bu noktada gelen bilgiler ve depolanan işlemler birleştirilir ve gerçek görünümü kazandırılır.

Ekran kartı ne işe yarar?

Piyasada birbirinden farklı pek çok ekran kartı bulunuyor. Bunların bazıları çok yüksek fiyatlardan satılıyor.Peki sadece görüntüyü işleyen bu bileşen için neden bu kadar farklı seçenek bulunuyor?

Bunun başlıca sebebi, piyasadaki rekabet ve daha çok kitleye ulaşılmak istenmesi. Her insanın bilgisayarı kullanım amacı bir olmuyor. İş bilgisayarları için piyasada bulunan özel modeller bulunurken, oyun oynamayı seven kişiler için farklı, ofis bilgisayarları için farklı modeller bulunuyor. Hatta bunlarda kendi aralarında pek çok farklı modele ve markaya ayrılabiliyor.

Bu farklı ekran kartları birbirinden farklı teknolojik özellikleri de yanında getiriyor. Örneğin NVIDIA'nın Real Time Ray Traycing teknolojisi sayesinde oyunlardaki grafikler daha da gelişmeye başladı. Bu teknoloji, bir yerde bulunan ışığın doğal ortamda nasıl bir yol izlediğini hesaplayıp, ortamın nasıl ışıklandırılması gerektiğine yardım ediyor. Bu sayede çok daha gerçekçi grafiklere sahip oyunlar oynayabiliyoruz.