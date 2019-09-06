Ekrana yerleşik parmak izi okuyuculu iPhone için tarih belli oldu

Yaklaşık 3 senedir parmak izi okuyucusu göremediğimiz Apple marka telefonlar, yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmediği için eleştirilere açık bir hedef haline geldi. Bu gelişmelerden en önemli olanı ise ekrana yerleşik parmak izi okuyucusu oldu. FaceID ile büyük işler başaran Apple, tüketiciyi memnun etmek için önümüzdeki senelerde ekrana yerleşik parmak izi okuyucusunu kullanmaya başlayacak.

Bloomberg'in raporlarına göre en erken 2020'de iPhone'lara parmak izi okuyucusu gelecek. Fakat, tedarikçilerle yaşanabilecek problemler nedeniyle bu teknoloji 2021 yılındaki modellere de kalabilir.

Apple tarafında yaptığı analizlerle gündemde kalmayı başaran Ming-Chi Kuo ise 2021 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinde hem yüz tanıma sisteminin hem de ekrana yerleşik parmak izi okuyucunun olacağını belirtti.

Apple'ın iPhone'larda kullanılması beklenen parmak izi okuyucuyu geciktirmesinin nedeni olarak da ekranın neredeyse her yerinde çalışan bir teknolojiyi kullanmak istemesi olarak belirtiliyor. Eğer Apple istediği teknolojiyi elde edip, kullanmaya başlarsa ekrana yerleşik parmak izi okuyucu teknolojisinde diğer markaların ilerisine geçmeyi başaracak.